08.02.2021 - 16:58 |
Ribat Ne Demek? (TDK) Ribat Olmak, Ribat Etmek Ve Ribat Bölgesi Nedir?
Hayatımız boyunca maruz kaldığımız ve öğrendiğimiz pek çok kelime oluyor. Bu kelimelerden bazıları günlük hayatımızda karşımıza çok fazla çıkmıyor. Günlük hayatta karşımıza çıkmayan bu kelimelerin bazıları ise İslami terminolojide daha sık kullanılıyor. İşte ribat da bu kelimelerden biri. Peki, ribat ne demek? Ribat olmak, ribat etmek ve ribat bölgesi ne anlama gelmektedir. İşte bu konu hakkında merak edilenler.
Ribat adı verilen yapıların inşası bugün çok sık gerçekleşmemekler birlikte, eskiden üretilen bu yapıların bazıları bugün hala kullanılmaktadır.
Ribat Ne Demek?
Ribat, özellikle ülkelerin sınırlarında ya da önemli bölgelerde, askeri amaçlarla kullanılmak üzere inşa edilmiş olan yapılara denir.
Ribat Olmak Nedir?
Ribat olmak, askeri amaçlarla sınır bölgelerinde bulunmak ve bu sınırın koruyucularından biri haline gelmek demektir.
Ribat Etmek Nedir?
Herhangi bir askerin, sınırlarda ya da önemli stratejik bölgelerde asayişi sağlamak adına nöbet tutması, beklemesi anlamına gelmektedir.
Ribat Bölgesi Nedir?
Ribat bölgesi, iki ülke arasındaki sınırlarda yer alan ya da askeri olarak stratejik öneme sahip bölgelere verilen isimdir.