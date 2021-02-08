Ribat Ne Demek? (TDK) Ribat Olmak, Ribat Etmek Ve Ribat Bölgesi Nedir?

Ribat adı verilen yapıların inşası bugün çok sık gerçekleşmemekler birlikte, eskiden üretilen bu yapıların bazıları bugün hala kullanılmaktadır.



Ribat Ne Demek?



Ribat, özellikle ülkelerin sınırlarında ya da önemli bölgelerde, askeri amaçlarla kullanılmak üzere inşa edilmiş olan yapılara denir.



Ribat Olmak Nedir?



Ribat olmak, askeri amaçlarla sınır bölgelerinde bulunmak ve bu sınırın koruyucularından biri haline gelmek demektir.



Ribat Etmek Nedir?



Herhangi bir askerin, sınırlarda ya da önemli stratejik bölgelerde asayişi sağlamak adına nöbet tutması, beklemesi anlamına gelmektedir.



Ribat Bölgesi Nedir?



Ribat bölgesi, iki ülke arasındaki sınırlarda yer alan ya da askeri olarak stratejik öneme sahip bölgelere verilen isimdir.