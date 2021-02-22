Rna Nedir, Nerede Bulunur? Kısaca Rna'nın Yapısı Ve Çeşitleri Hakkında Bilgiler

RNA yapısında tek karbonlu riboz bulunmaktadır. Riboz monosakkarittir. Monosakkaritler karbonhidratların en ufak yapı taşı olması ile bilinmektedir. Bu sebeple de daha küçük parçalara ayrılamazlar. Bunun yanında riboz, pentoz grubunda bulunmaktadır.



RNA Nedir, Nerede Bulunur?



Riboz yapısında azotlu baz ile fosfatlı bazlar vardır. Bunlar bir araya gelip zincirli bir şekilde bağlanması ile RNA yapısı meydana gelmektedir. RNA, canlı yapısının en önemli parçalarından biridir.



RNA yapısında;

● 1 adet fosfat

● 1 nükleotit

● Azotlu baz

● Riboz şeker bulunmaktadır.

RNA yapısında bulunan organik bazlar ise, Adenin, Urasil, Guanin ve Sitozindir. DNA'da ise Urasil yerine Timin bulunmaktadır. Bazlar arasında hidrojen bağları oluşabilmektedir. Sitozin ile Guanin, Adenin ile de Urasil arasında hidrojen bağlar oluşmaktadır.



Ökaryot hücrelerde RNA yalnızca çekirdek içerisinde bulunmaz. Bunun yanında sitoplazmada ada bulunmaktadır. Prokaryot hücre yapısında ise çekirdek olmadığından dolayı yalnızca sitoplazmada bulunmaktadır.



RNA görevleri içerisinde protein sentezleme vardır. Protein sentezleme aşamasında transkripsiyon ve translasyon aşamalarında yer almaktadır. RNA'nın asıl görevi ise nükleusdan ribozoma kadar protein üretilebilmesi için genetik kod üretmektir. Fakat bazı RNA enzim görevi de görmektedir. Bununla beraber bazen biyolojik katalizör şeklinde de kullanılmaktadır.



Kısaca RNA'nın Yapısı ve Çeşitleri



RNA çeşitleri;

● rRNA

● tRNA

● mRNA

rRNA hücrede ribozomda yer alır. Bir hücre içerisindeki RNA'ların %80'lik kısmı rRNA'dan oluşur. rRNA protein sentezi için gerekli olan enzimleri oluşturmakta görevlidir.



tRNA, RNA içerisindeki en küçük yapı olarak bilinmektedir. Translasyonda görev almaktadır. Bu aşamada amino asitlerin taşınmasında görev alır.



mRNA, RNA'ların yalnızca %5'lik bir kısmını oluşturmaktadır. DNA2dan kopyalanmış olan genetik kodların taşınması işleminde görev alırlar.