Rölyef Nedir, Nasıl Yapılır? Rölyef Tablo Malzemeleri Nelerdir?

Rölyef sanatı kelime manası olarak Fransızcadan temel almaktadır. Rölyef birçok farklı boyutlarda olan yapıların kabartılıp inceltilmesi ile oluşan bir tür kabartma sanatı olarak da bilinmektedir.



Rölyef Nedir, Nasıl Yapılır?



Genellikle en eski zamanlarda insan figürleri bindik bir hal alması için özel uğraşılar içinde oluşmuştur. İlk olarak 15. Yüz yılda ilk rölyef eserleri verilmiştir. Bu eserler genellikle saray ve çevresinde bulanan hayatın nasıl olduğuna dair araştırmalar şeklinde gerçekleşmektedir. Her geçen yıl rölyef sanatçıları tarafında yeni yeni özellikler aktarılabilmektedir.



Rölyef hayatın yansımasının geçerli olduğu birçok alanda kullanılabilmektedir. Rölyef sanatının gerçekleşemesin için gerekli eğitimler alınmalıdır. Bu eğitimlerden en çok önemli olanı ise daha çok süsleme sanatı olmaktadır. Bu sanat ile daha çok bireylerin eşyaları ve kapı süslemelerinin gerçekleştirilmesinde kullanıldığı bilinmektedir. Daha çok bu kapı ve pencereler rölyef yapılması kabartma ve inceltme aşamaları şeklinde oflamaktadır.



Rölyef Tablo Malzemeleri Nelerdir?



İlk olarak rölyef yapılmadan önce bütün aletlerin bulunması gerekmektedir. Rölyef için gerekli olan malzemeler ene çok bilinene rölyef hamuru, tornavida, pense ve diğer zımpara gibi kâğıtlar olmaktadır. İlk olarak yapılmak istenen figür üzerinde çalışmalar başlatılmaktadır. Devamında tornavida pense ve diğer aletler ile genel ve kaba şekiller verilmektedir. En kaba şekil üzerinde zımpara kâğıdı ile bazı oynamalar yapılarak gerçeğe en yakın şekil ortaya çıkmaktadır. Her geçen yıl rölyef sanatında daha ileri aşamalara gidilmektedir.