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    HaberlerEğitim Roman Türleri Nelerdir? Akımlarına Göre Romanlar Ve Yazarları
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    27.07.2020 - 17:54 |

    Roman Türleri Nelerdir? Akımlarına Göre Romanlar Ve Yazarları

    Edebiyatımızda romanların önemi çok büyüktür. Günümüzde ve geçmişte yazılmış pek çok romanbulunmaktadır. Bu romanlar belirli özelliklere göre türlerine ayrılmaktadır. Peki roman türleri nelerdir?Akımlarına göre romanlar ve yazarlarını sizlere detaylıca açıkladık.

    Roman Türleri Nelerdir? Akımlarına Göre Romanlar Ve Yazarları

    Olmuş olayları veya olabilen olayları ele alan edebi türlere roman denir. Romanların diğer türlere göre
    en önemli özelliği uzunluğudur. Romalar genellikle diğer edebi türlere göre daha uzundur.

    Roman Türleri Nelerdir?

    Romanlar toplumda yaşanan olaylar ve ilişkileri gerçeklere uygun bir tarzda ele alınmaktadır. Olmuş
    veya olabilecek, yaşanabilecek olayları anlatan edebi türlere roman denir. Romanlar ilgi çekici ve
    herkesin anlayabileceği dilde olmalıdır. Romanlar kendi içerisinde birkaç çeşide ayrılmaktadır. Romanlar
    türlerine göre şu şekilde çeşitlendirilir:

    - Tarihi Roman: Konusunu tarihten alan romanlardır. Bu romanlarda geçmişin yaşantısı ve düşünce
    yapısı ele alınır. Türk Edebiyatında ilk roman Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılmıştır. Bu romanın adı
    Yeniçeriler'dir.

    - Macera Romanı: Sürekli macera ve hareketin olduğu romanlara macera romanı denir. Macera
    romanları okuyucuyu şaşırtır ve heyecanlandırır. Bu şekilde yazılmaktadır.

    - Sosyal Roman: Sosyal romanlar toplumsal yaşamı ve olayları konu almaktadır. Roman içerisinde
    gelenek, görenek, olgu ve olaylar yer almaktadır.

    - Tahlil Romanı: Kişilerin ruh hallerini ve ruhsal sorunlarını ele alan romanlardır. Psikolojik roman
    olarak da adlandırılır.

    - Bilim Kurgu Romanı: Bilim ve teknolojiyi işleyen romanlardır.
    Akımlarına Göre Romalar ve Yazarları
    Edebiyatta birçok akım bulunmaktadır. Bu akımlara göre de romanlar kendi aralarında türlere
    ayrılmaktadır. Akımlara göre roman ve yazarlar aşağıda belirtilmiştir:

    - Realist Roman: Bu romda insanları ve toplumları gerçekçi tarafından yansıtan romanlardır. Burada
    gerçekler çok önemlidir. Realist romana örnek Stendhal'in Kızıl ve Kara romanı verilebilir.

    - Romantik Roman: Romantik roman türünde duygular ön plandadır. Kişilerin duygu ve arzuları içten
    ve doğal oldular gibi görülür. Romantik romanlara örnek Gorthe'nin Genç Verther'in Acıları ve Jean Jack
    Rausseau'nun eserleri verilebilir.

    - Natüralist Roman:  Bilim adamı edasıyla yazılan romanlara natüralist roman denmektedir. Bu rom türlerinin realist romanlar ile benzerlikleri bulunur. Fakat arasındaki tek fark natüralist romanlar ilme ve araştırmaya daha önem vermektedir. Natüralist romana örnek Emile Zola'nın Meyhane adlı eseri veya Alphonse Daudet'in Jack adlı eseri verilebilir. Ayrıca Türk Edebiyatında ilk natüralist roman Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseridir.

    Postmodern Roman: Burada yazar dış dünyayı yansıtmaktan kaçınmaktadır. Anlam çoğunluğu hedeflenir. Postmodern roman türünde dil değil, anlam gerçekliği ifade edilmektedir. Buna örnek olarak Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı eseri verilebilir. 

    Ata binmek istedi, kendisini yerde bulduDenizli’de bir vatandaş ata binmek isterken ürken hayvandan düşmesi arkadaşları tarafından görüntülendi. Vatandaşın binmek istediği esnada ürken at, şaha kalkarak üzerindeki kişiyi yere attı.
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