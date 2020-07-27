Roman Türleri Nelerdir? Akımlarına Göre Romanlar Ve Yazarları

Olmuş olayları veya olabilen olayları ele alan edebi türlere roman denir. Romanların diğer türlere göre

en önemli özelliği uzunluğudur. Romalar genellikle diğer edebi türlere göre daha uzundur.

Roman Türleri Nelerdir?

Romanlar toplumda yaşanan olaylar ve ilişkileri gerçeklere uygun bir tarzda ele alınmaktadır. Olmuş

veya olabilecek, yaşanabilecek olayları anlatan edebi türlere roman denir. Romanlar ilgi çekici ve

herkesin anlayabileceği dilde olmalıdır. Romanlar kendi içerisinde birkaç çeşide ayrılmaktadır. Romanlar

türlerine göre şu şekilde çeşitlendirilir:

- Tarihi Roman: Konusunu tarihten alan romanlardır. Bu romanlarda geçmişin yaşantısı ve düşünce

yapısı ele alınır. Türk Edebiyatında ilk roman Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılmıştır. Bu romanın adı

Yeniçeriler'dir.

- Macera Romanı: Sürekli macera ve hareketin olduğu romanlara macera romanı denir. Macera

romanları okuyucuyu şaşırtır ve heyecanlandırır. Bu şekilde yazılmaktadır.

- Sosyal Roman: Sosyal romanlar toplumsal yaşamı ve olayları konu almaktadır. Roman içerisinde

gelenek, görenek, olgu ve olaylar yer almaktadır.

- Tahlil Romanı: Kişilerin ruh hallerini ve ruhsal sorunlarını ele alan romanlardır. Psikolojik roman

olarak da adlandırılır.

- Bilim Kurgu Romanı: Bilim ve teknolojiyi işleyen romanlardır.

Akımlarına Göre Romalar ve Yazarları

Edebiyatta birçok akım bulunmaktadır. Bu akımlara göre de romanlar kendi aralarında türlere

ayrılmaktadır. Akımlara göre roman ve yazarlar aşağıda belirtilmiştir:

- Realist Roman: Bu romda insanları ve toplumları gerçekçi tarafından yansıtan romanlardır. Burada

gerçekler çok önemlidir. Realist romana örnek Stendhal'in Kızıl ve Kara romanı verilebilir.

- Romantik Roman: Romantik roman türünde duygular ön plandadır. Kişilerin duygu ve arzuları içten

ve doğal oldular gibi görülür. Romantik romanlara örnek Gorthe'nin Genç Verther'in Acıları ve Jean Jack

Rausseau'nun eserleri verilebilir.

- Natüralist Roman: Bilim adamı edasıyla yazılan romanlara natüralist roman denmektedir. Bu rom türlerinin realist romanlar ile benzerlikleri bulunur. Fakat arasındaki tek fark natüralist romanlar ilme ve araştırmaya daha önem vermektedir. Natüralist romana örnek Emile Zola'nın Meyhane adlı eseri veya Alphonse Daudet'in Jack adlı eseri verilebilir. Ayrıca Türk Edebiyatında ilk natüralist roman Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseridir.

Postmodern Roman: Burada yazar dış dünyayı yansıtmaktan kaçınmaktadır. Anlam çoğunluğu hedeflenir. Postmodern roman türünde dil değil, anlam gerçekliği ifade edilmektedir. Buna örnek olarak Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı eseri verilebilir.