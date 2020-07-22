Ş Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi Ş Olan Bitkiler

Başta şebboy ve şemsiye çiçeği olmak üzere birçok çiçek çeşidi bu listede mevcuttur. Egzotik bitki ve çiçekler ise sadece belli başlı bölgelerde yetiştiriliyor.



Ş Harfi ile Başlayan Bitkiler



1- Şerbetçi Otu: Türkiye'de en çok Marmara Bölgesinde yetiştirilen şerbetçi otu otsu bir gövdeye ve yeşil yapraklara sahiptir. İnsan sağlığına birçok açıdan fayda sağlayan bu bitkiler aktarlarda kurutulmuş olarak satılıyor. Kansere yakalanma riskini yarı yarıya azaltan bu bitkiler midedeki kötü gazları giderir. Suda kaynatılarak tüketilen şerbetçi otunun çayı da yapılabiliyor.



2- Şalgam: E ve K vitamini açısından zengin olan şalgam, özellikle kış aylarında tüketiliyor. Turpgiller familyasındandır. İçeriğinde magnezyum ve demir de bulunduğu için insan sağlığına çok faydalıdır. Şalgam suyu bağışıklık sistemini güçlendirir ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Kan yapıcı özelliğe de sahip olan şalgam, kabızlığa da iyi geliyor.



Ş Harfi ile Başlayan Çiçekler



1- Şemsiye çiçeği: Adını görüntüsünden alan şemsiye çiçeği genellikle Uzak Doğu ülkelerinde yetişiyor. Hızlı açmaları nedeniyle hem evlerde hem de ofis ortamında en sık yetiştirilen bitkilerden biridir. Bahçe ve teraslar için de uygun olan bu çiçekler uzun yıllar boyunca yaşayabilir.



2- Şebboy: Mor, pembe, kırmızı ve beyaz renklerinde olan şebboy güzel ve yoğun bir kokuya sahiptir. Estetik bir görünümde olan bu çiçekler son derece dayanıklı olmalarıyla da biliniyor. Soğuk iklim şartlarına dayanan şebboyların yetiştirilmesi ve bakımı son derece kolaydır.



3- Şakayık: Kırmızı, pembe ve mor gibi canlı renklerde açan şakayık günümüzde en çok tercih edilen süs bitkilerinden biridir. Sıcak iklimleri seven bu bitkiler yaz aylarında açar.



Ş Harfi ile Başlayan Meyveler



1- Şeftali: Türkiye'de de yetiştirilen şeftali sulu bir yaz meyvesidir. Türkiye dışında en çok Uzak Doğu ülkelerinde yetiştirilir ve tüketilir. C ve E vitamini açısından zengin olan şeftaliler, meyve suyu imalatında da sıklıkla kullanılıyor.



2- Şadok: Halk arasında ağaç kavunu adıyla da bilinen şadok nadir bir meyve türüdür. Toplam ağırlığı 3 -4 kilo ağırlığındadır. Greyfurt kadar ekşi olan bu meyveler şekil olarak kavuna bezer.