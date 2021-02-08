Saat Farkı Hesaplama Nasıl Yapılır? Yerel Saat Farkı Nasıl Hesaplanır?

Saat farkı meridyenlere ve ülkelerin kullanmış olduğu saat dilimlerine bağlı olarak değişmektedir.

Saat farkı hesaplama nasıl yapılır?

Zaman farklılığı meridyenler üzerinden hesaplandığı için meridyenler arasındaki zaman farkını bilmek saat farkını hesaplayabilmek için yeterli olacaktır. Hesaplamak istediğiniz yer ile sizin bulunduğunuz yer arasındaki meridyen farkını bularak 4 ile çarpmanız size süre farkını verecektir. Saat farkı hesaplama için istediğiniz yer size göre doğuda veya batıda olmasına göre de sizin kullandığını süreye doğuda ise ekleme batıda kalıyorsa çıkartma işlemi yaparak kolaylıkla istediğiniz yerin saatini hesaplayabilirsiniz.

Yerel saat farkı nasıl hesaplanır?

Ülkelerin kullandığı merkezi saate göre meridyenler arasındaki fark bulunup 4 dakika ile çarpılarak bulunduğunuz ülkenin yerel saatine ekler veya çıkartırsanız diğer ülkenin yerel saatini bulabilirsiniz.

Yerel saat bulmak için internet siteleri veya uygulamalar kullanarak seçeceğiniz ülkeler arasındaki zaman farklılığını görebilirsiniz.

Zaman farkında doğuya gidildikçe zaman ilerlemekte ve batıya gidildikçe zaman gerilemektedir. Meridyenler aynı yarım kürede yer alıyorsa çıkarılmalı farklı yarım kürelerde yer alıyorsa toplanarak saat farkı bulunmalıdır.

Örnek 60 doğu meridyenindeki yerel saat 16.00 ise 10 batı meridyeninde saat kaçtır?

Farklı yarım kürelerde olmasından dolayı meridyenler toplanır 60+10=70

70 meridyen arasındaki zaman farkı bulunur 70x4 =280 dakika yani 4 saat 40 dakika

Batıda yer aldığı için 16.00 dan 4 saat 40 dakika çıkarılır ve 10 batı meridyenindeki saat 11.20’dir.

Örnek: 100 batı meridyeninde saat 15.20 ise 60 batı meridyeninde saat kaçtır?

Aynı yarım kürede yer aldığı için meridyenler birbirinden çıkartılır 100-60=40

40 meridyen arasındaki zaman farkı bulunur 40x4=160 yani 2 saat 40 dakika

100 batı meridyenine göre 60 batı meridyeni doğu tarafta kaldığı için 2 saat 40 15.20 saatine eklenir. 100 batı meridyeninde saat 15.20 iken 60 batı meridyeninde saat 18.00’dır