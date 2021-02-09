Saat Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yerel Saat Hesaplama Formülleri

Yerel saat hesaplamak için bazı formüller kullanılıyor.

Saat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yerel saatler bir bölgenin kendisine özgü olan saatidir. Bu saatin hesaplanması için bazı formüller tercih ediliyor. Bu formüller kullanılarak yerel saat hesaplamaları yapılabiliyor. Her ne kadar zor bir işlem olarak görülse de, bir noktanın yerel saatini bulmak zor bir işlem değildir. Bazı yöntemleri uygulayarak saatlerin hesaplaması yapılabiliyor. Eğer bir noktanın yerel saatini hesaplamak istiyorsanız, formülleri çok iyi bilmeniz gerekir.

Yere saat kullanımları çoğu kez ibadet vakitlerini belirlemek için kullanılıyor. Namaz ve iftar vakti gibi zamanların hesabı, yerel saat hesaplamasıyla yapılıyor. Herhangi bir bölgenin yerel saatini bulmak için neler yapılacağı birçok insan tarafından öğrenilmek istenen bir konudur. Yerel saat hesaplamak için şu yolları kullanabilirsiniz;

Belirlenen iki nokta arasındaki meridyen farkı ortaya çıkarılır.

Ortaya çıkan meridyen farkı 4 dakika ile çarpılır.

Sonuç 60 dakikadan büyük olursa, saat çevrilir. Eğer küçük çıkarsa fark aynı şekilde kullanılır.

Dünya batıdan doğuya doğru döndüğünden dolayı, doğuda yerel saat her zaman ileridedir ve batıda geridedir.

Aynı meridyen üzerinde yer alan bölgelerin yerel saatleri her zaman aynıdır.

En Basit Yerel Saat Hesaplama Formülleri

Herhangi bir bölgenin yerel saati kolay bir formülle bulunabiliyor. Yukarıda bahsedilen işlemlerle, yerel saat hesaplaması yapılarak bir sonuca ulaşılabilir. Eğer sizde bir noktanın yerel saatini hesaplamak istiyorsanız bu formülleri kullanarak, kolaylıkla hesaplama yapabilirsiniz.





