Şaban İsminin Anlamı Nedir? Şaban Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Pek çok komedi filminde duyulan Şaban adı, Arapça kökenli güzel bir isimdir. Aynı zamanda İslami açıdan da anlamı bulunur ve tarihi noktada önemli isimler içerisinde yer alır. Türkiye'de ise anlamı çok fazla bilinmeyen ancak isim olarak yaygın bilinen adlardan biridir.

Şaban Ne Demek?

Şaban hem kelime anlamı ile beraber hem de isim anlamı üzerinden önemli bir yer tutan adlar içerisinde geliyor.

- Aralık, fasıla

- Hicri, kameri ayların sekizincisi, aynı zamanda üç ayların ikinci ayı

Bu şekilde hem dini açıdan hem de sözlük anlamı üzerinden sevilen ve tercih edilen isimler içerisinde gelir. Günümüzde her ne kadar pek yaygın olmasa bile hala kullanılan isimlerden biridir.

Şaban İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Tarihi açıdan dini bir anlama sahip olması ile beraber, Şaban isminin Kur'an'da geçip geçmediği de merak edilmektedir. Bu doğrultuda Şaban adının Kur'an'da bulunmadığını söylemek mümkün. Güzel ve etkili bir okunuşunu yanı sıra aynı güzelliğe sahip anlama üzerinden sevilen isimlerden biridir. Tek başına ya da başka isimler ile anlamını doğrultusunda kullanmak mümkün. Erkek çocuğunuz için liste kapsamında bulunabilecek isimler içerisinde geliyor.