Saçma Sapan Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Saçmasapan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Saçma sapan ikilemesindeki ''sapan'' sözcüğünün herhangi bir anlamı yoktur. Birçok ikilemenin ikinci sözcüğü anlamı güçlendirmek için kullanılır. Örneğin: Tek Tük, Eğri Büğrü ve Yarım Yamalak.



TDK'ya Göre Saçma Sapan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu ikilemenin doğru yazılışı şu şekildedir: Saçma Sapan



Akıl yoluyla idrak edilemeyen, anlaşılması güç şeyleri tanımlamak için Saçma Sapan ikilemesi kullanılır. Kelimenin ''Saçmasapan'' şeklindeki yazımı yanlıştır. Türkçe dilbilgisi kurallarına göre tüm ikilemeler ayrı yazılır.



Saçma Sapan İkilemesiyle İlgili Örnek Cümleler



1- Aslı çok beğenmiş ama bence saçma sapan bir filmdi. (Doğru)

2- İnsanlar onun hakkında saçma sapan şeyler söylüyor. (Doğru)

3- Saçmasapan sözlere kulak asıp kendini boş yere üzme. (Yanlış)