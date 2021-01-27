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    HaberlerEğitim Haberleri Saçma Sapan Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Saçmasapan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
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    27.01.2021 - 00:11 |

    Saçma Sapan Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Saçmasapan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Türkçede kullanılan ikilemelerden birçoğunun yalnızca ilk kelimesi anlamlıdır. İkinci kelimenin ise ikinci sözcükle uyumlu olmasına dikkat edilir. Günlük hayatta en çok kullanılan ikilemelerden biri olan saçma sapan kelimesinin ayrı mı bitişik mi yazıldığı merak ediliyor. TDK'ya göre saçma sapan nasıl yazılır ve anlamı nedir? Sizin için örnek cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

    Saçma Sapan Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Saçmasapan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Saçma sapan ikilemesindeki ''sapan'' sözcüğünün herhangi bir anlamı yoktur. Birçok ikilemenin ikinci sözcüğü anlamı güçlendirmek için kullanılır. Örneğin: Tek Tük, Eğri Büğrü ve Yarım Yamalak.

    TDK'ya Göre Saçma Sapan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK'ya göre bu ikilemenin doğru yazılışı şu şekildedir: Saçma Sapan

    Akıl yoluyla idrak edilemeyen, anlaşılması güç şeyleri tanımlamak için Saçma Sapan ikilemesi kullanılır. Kelimenin ''Saçmasapan'' şeklindeki yazımı yanlıştır. Türkçe dilbilgisi kurallarına göre tüm ikilemeler ayrı yazılır.

    Saçma Sapan İkilemesiyle İlgili Örnek Cümleler

    1- Aslı çok beğenmiş ama bence saçma sapan bir filmdi. (Doğru)
    2- İnsanlar onun hakkında saçma sapan şeyler söylüyor. (Doğru)
    3- Saçmasapan sözlere kulak asıp kendini boş yere üzme. (Yanlış)

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