Safa İsminin Anlamı Nedir? Safa Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Arapça olan Safa ismi çok fazla olmasa bile Türkçede kullanılan adlar içerisinde gelmektedir. Özellikle son dönemlerde Safa isminin anlamı konusunda bilgi almak isteyen birçok ebeveyn internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor.



Safa Ne Demek?



Safa değişik anlamlara gelen ve bu anlamları üzerinden sevilen güzel isimler içerisinde yer almaktadır.



- Üzüntü ve kederden uzak kalma

- Endişesizlik

- Rahat, huzur ve hiç ferahlık

- Eğlence

- Saflık ve berraklık



Birbirinden değişik anlamları ile beraber Günümüzün en sevilen ve tercih edilen isimlerinden biri haline gelmiş olan Safa, aynı zamanda hoş bir okunuş imkanı tanıyor. O yüzden İnternet üzerinden Safa isminin anlamı birçok ebeveyn tarafından araştırılmaktadır. Tek başına kullanılabilecek bir isim olmasının yanı sıra başka isimler üzerinden de güzel bir uyum sağlamak mümkün.



Safa İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Safa isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Safa ismi Kur'an'da geçmektedir. Özellikle dert ve tasayı uzak tutan, hayatın daha çok pozitif yanlarına bakan isim olması nedeniyle günümüzde fazlaca ilgi görüyor. Eğer erkek çocuğunuz için güzel bir isim arıyorsanız, Sefa isminin listeye ekleyebilir ve değerlendirebilirsiniz.