Sakine İsminin Anlamı Nedir? Sakine Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Sakine adı dilimize Arapçadan gelmiş bir isimdir. Bu bağlamda kökü Arap dilinden gelen bu ismi kız çocuklarına verebilmektedir. Sakine adı, sakinliği ve durağanlığı ifade etmek için kullanılır. Ayrıca heyecan ve kızgınlığı olmayan, hareketsiz durumları ifade etmek için de bu isim kullanılır. Bu ismin Arap milletlerinde daha çok kullanıldığına rastlanılmıştır.



Sakine İsmi Ne Demektir?



Sakin, hareketi az, durgun ve durağan gibi anlamları barındıran Sakine ismi Arapçadan gelmektedir. Kızgınlığı ve heyecanı ifade etmeyen, sakin kişilere Sakine denmektedir. Bu isim kız çocuklarına verilmektedir. Kullanımına fazla rastlanılmayan bir çeşit isimdir.



Sakine İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Sakine adı Kuran da geçmemektedir. Çocuklarına en özel ve en güzel isim vermek isteyen anne ve babalar araştırmalarını bu yönde yapmakta ve Kuran da bakmaktadırlar. Her ne kadar da Arap diline ait olan bu isme, Kuran da rastlanmaz.



Sakinliğe ve dinginliğe verilen isim olan Sakine adına ülkemizde fazla rastlanılmamaktadır. Bu bakımdan ender isimlere sahip olmak isteyenler bu ismi düşünmektedirler. İsim bulma çabalarını bu yönde gerçekleştiren anne ve babalar Sakine ismini tercih etmektedirler.