Şamanizm Nedir? Kısaca Şamanizm İnancı İle İlgili Bilgiler

Şamanizm kadim inançlardan biridir. İnsanlık tarihiyle neredeyse bir tutulan Şamanizm, inanç sistemlerinden biridir. Bu inanca mensup kişilere ise 'Şamanist' denir. Kabilenin başında bulunan kişi ise Şaman olarak isimlendirilir.



Şamanizm Nedir?



Daha çok göçebe halklarda örülen Şamanizm inancı, Asya Kıtasının tamamına yayılmıştır. Şamanizm inancına göre, dünya gök, yer ve yer altı olarak üç kısımdan oluşur. Gök Tanrı anlayışının hakim olduğu Şamanizm inancında, ruhlar ise 'Kötü' ve 'İyi' olarak iki kısma ayrılırlar. İyi olan ruhlarla iletişim kurmak için yapılan iletişim ise Şamanizm ritüelleri olarak adlandırılırlar. Şamanizm inancında, kötü ruhlardan korunmak için ise gök ile yer arasında denge kurmak gereklidir.



Şamanizm Ne Demektir?



Şamanizm bir inançtır. En eski dinlerden birisi olan Şaman inancının, insanlığın ilk oluşturduğu sistemlerden biri olarak kabul edilir. Şamanizm inancında, bireyler Gök Tanrı'ya inanırlar. Bu Gök Tanrı'nın dünyayı üç şekilde yarattığına inanılır.



Şamanizm'in Özellikleri Nelerdir?



Şamanizm inancının kendisine has çeşitli özellikleri bulunur.



Leylekler ve Kediler



Şaman inancında kediler ve leylekler uğurlu olarak kabul görürler. Kedilerin bulunduğu evin bereketli olduğu ifade edilir. Ayrıca leyleklerin yuva yaptıkları evlerin uğurlu olduklarına da yer verilir.



Aynayı Kapatma



Şaman inancında sadece insanların değil diğer varlıkların gözleri de vardır. Bu varlıkların gözlerine maruz kalmak ise insanların ruh yapılarına zarar verecektir. Bundan dolayı Şamanizm inancında aynaların kapatılması ritüeli veya alışkanlığı bulunur. Diğer ifadeyle ayna kapatma, 'Kem Göz' anlamına gelir.



Kısaca Şamanizm İnancı ile İlgili Bilgiler



Şamanizm hakkında bilinmesi gereken bazı bilgiler mevcuttur. Bu inancın ismini nasıl aldığı, insanlar arasında nasıl yerleştiği, inanç biçiminin neleri vaat ettiği bilinmesi gereken hususlardır.

● Şaman kelimesi, Tunguzca dilinden gelmedi. Rus bilim insanlarının yaptıkları çeşitli araştırmalar sonucunda 'Şaman kelimesi yaygın şekilde kullanılmıştır.

● Şamanlar, ruhlar ile insanlar arasında bağlantı kuran, Tanrı'yla iletişimde bulunan kişilere denir.

● İlk Şamanlar, kadınlardan oluşur. Sonrasında ise erkekler Şaman olarak görev yapmaya başlamışlardır.

● Şamanların üzerindeki elbiseler hayvan derilerinden yapılır. Şamanizm inancındaki halk arasında bu Şaman din adamları kutsal olarak anılır.

● Halk toplum içerisinde en çok Şaman din insanlarına saygı duyardı. Şaman din adamlarının görevlerinin kutsal olması nedeniyle, kendi anne ve babalarından daha çok saygı hak ettiklerine inanılırdı.