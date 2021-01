Saniye İsminin Anlamı Nedir? Saniye Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Saniye Arap kökenli olan ve aynı zamanda kız çocukları için çok sevilen isimlerden biridir. İki farklı anlam taşıyan bu etkili isim aynı zamanda güzel bir okunuş ve telaffuz etkisi sağlamaktadır. Alternatif olarak listeye eklenebilecek güzel isimler içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.



Saniye Ne Demek?



Saniye iki anlamı ile beraber öne çıkar ve amaca uygun olarak her anlamında kullanılabilir.



- Bir dakikanın ya da derecenin altmışta biri

- İki derecede olan molekül rütbe



Çok uzun yıllar önce Arapçadan gelerek Türkçeye yerleşmiş olan saniye, isim olmasının yanı sıra aynı zamanda günlük olarak kelime bazında değerlendirilir. Ayrıca başka isimlerle bir araya getirmek suretiyle en uyumlu isimler içerisinde yer aldığı dile getirilebilir. Tabii kişisel isteklere bağlı olarak, Saniye isminin anlamı ile anne ve babalar tek başına da bu güzel ismi kız çocukları için kullanabilir.



Saniye İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Son dönemlerde birçok ebeveynin internetten araştırdığı kız isimleri içerisinde saniye geliyor. Aynı zamanda merak edilen konulardan biri bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Saniye adı Kur'an-ı Kerim'de yer alır. İslamiyet açısından hem bu yönüyle hem de anlama üzerinden değerlendirilecek en özel isimlerden biridir. Özellikle kolay okunması ve telaffuzu ile kız çocukları uyum sağlayan isimler içerisinde geliyor.



Eğer hala kız çocuğunuz için isim konusunda düşünüyorsanız, listeye ekleyebileceğiniz güzel isimlerden biri olarak saniye önce çıkıyor. Her ne kadar yakın dönemde çok fazla tercih edilen bir isim olmasa bile, her açıdan güzel bir kız ismi olduğunu söylemek mümkün.