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    HaberlerEğitim Haberleri Sansasyon Ne Demek? Tdk'da Sansasyonel Ve Sansasyon Yaratmak Nedir?
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    29.04.2020 - 21:50 |

    Sansasyon Ne Demek? Tdk'da Sansasyonel Ve Sansasyon Yaratmak Nedir?

    Özellikle magazin dünyasında çok sık karşılaşılan bir kelime olarak sansasyon öne çıkıyor. Aynı zamanda devletlerarası yaşanan bazı durumlar için de bu kelime kullanılmaktadır. Peki sansasyon ne demek? TDK'da sansasyonel ve sansasyon yaratmak nedir? İşte, tüm detaylar.

    Sansasyon Ne Demek? Tdk'da Sansasyonel Ve Sansasyon Yaratmak Nedir?

    Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında sansasyon kelimesi, ‘dalgalanma’ şeklinde bilinmektedir. Ancak aynı zamanda halk arasında ‘kişinin etkilendiği ve heyecan verici bir olay’ olarak dile getiriliyor.

    Sansasyon Ne Demek?

    Sansasyon kelimesini 2 farklı anlam üzerinden TDK kapsamında ele almak mümkün.

    - Dalgalanma,
    - Birçok kişiyi ilgilendiren, etkileyen heyecan verici bir olay,

    Sansasyon kelimesi aynı zamanda şok edici bir olayın yaşanması biçiminde de halk arasında kullanılmaktadır. Özellikle ünlüler arasında meydana gelen durumlar için sansasyon kelimesi değerlendirilir.

    TDK'da Sansasyonel ve Sansasyon Yaratmak Nedir?

    TDK’da sansasyonel kelimesi ise, ‘dalgalandırıcı’ biçiminde ifade ediliyor. Bu anlamı ile beraber yaşanan bir sansasyonu etkileyen durum olarak sansasyonel sözcüğü kullanılabilmektedir.

    Özellikle sansasyon yaratmak kelimesi gündelik yaşamda basın üzerinde ve televizyonda çok sık karşılaşılmaktadır. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında sansasyon yaratmak, ‘Büyük bir ilgi ve heyecan yaratmak’ olarak tarif ediliyor. Herhangi bir durum ya da olay ve olgu karşısında, toplum üzerinde ilginin yaşanması ve heyecan ortaya çıkarması şeklinde ifade edilebilir. Bu durum daha çok toplum üzerinde ve halk arasında şok edici bir durum olarak öne çıkıyor. Herkesi ilgilendiren ve etki eden anlık olaylar için sansasyon kelimesi kullanılır.

     

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