Sayı Değeri Nedir? Matematikte Sayı Değerleri Nasıl Bulunur?

Sayı ve basamak değerleri bir arada anlatılan konulardır. Bu iki kavram birbirine karıştırılabilmektedir. Sayı değeri sayıların rakamlarının ifade edilmesi anlamına gelmektedir. Basamak değeri ise sayının hangi basamakta olduğunu göstermektedir.



Sayı Değeri Nedir?

Sayı değeri kavramı, sayıların bulunduğu basamaklar dikkate alınmadan rakamlarının ifade edilmesidir. Eğer sayılar bir basamaklı ise o zaman sayı değeri ve basamak değeri birbirine eşittir. Eğer sayı iki veya daha fazla basamaklı ise rakamlarının sayı değerlerini topladığımız zaman sayının kendisine eşit çıkmaz.

Sayı değerleri toplamının istendiği durumlarda o zaman sayının rakamları toplanarak sonuç elde edilmektedir. Örneğin 1234 sayısı dört basamaklı bir sayıdır. Burada basamaklar birler, onlar, yüzler ve binlerdir. Sayı değerleri, basamak değerlerinden bağımsızdır. Yani;

Birler basamağının sayı değeri 4

Onlar basamağının sayı değeri 3

Yüzler basamağının sayı değeri 2

Binler basamağının sayı değeri 1'dir.

Matematikte Sayı Değerleri Nasıl Bulunur?

Basamak değerlerinde, rakamlar bulundukları basamağa göre değerlendirilmektedir. Örneğin; 13 sayısının birler basamağı 3 onlar basamağı ise 10 olarak söylenir. Basamak değerlerinin toplamı sayının kendisini vermektedir.

Sayı değerleri ise basamak değerlerinden farklıdır. Sayının basamaklarında bulunan rakamları ifade etmektedir.

Örnek: 2365 sayısının sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

Birler basamağının sayı değeri 5

Onlar basamağının sayı değeri 6

Yüzler basamağının sayı değeri 3

Binler basamağının sayı değeri 2

Tüm bu sayı değerleri toplanıp, 5 + 6 + 3 + 2 =16

Örnek: 4789 sayısının sayı değerlerini belirleyiniz.

Birler basamağının sayı değeri 9