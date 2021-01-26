Şefkat Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Şevkat Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Şefkat yazılışı nasıldır? Türk Dil kurumuna göre şefkat kelimesinin doğru yazılışı nasıldır? Şevkat yazılışı yanlış mıdır? Şefkat yazmak neden doğru yazım olarak kabul edilmektedir. Şefkat kelimesini doğru yazılışını belirleyen unsurlar nelerdir? Şefkat kelimesi doğru yazılışı nasıldır ve Türk Dil kurumuna göre kelimesinin şefkat nasıl yazılır doğru yazılışı nasıldır hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.
Şefkat kelimesi anlam itibariyle merhamet, sevgi duygularının karşılığı olarak kullanılmaktadır. Sefkat kelimesi söyleniş bakımından farklılıklar gösterdiği için yazım yanlışlarına neden olmaktadır.
Şefkat Nasıl Yazılır?
Şefkat kelimesinin doğru yazılışı şefkat şeklinde olmaktadır. Söylenişinde harflerin yerini yanlış kullanmak neticesinde şevkat olarak kullanılmaktadır.
TDK'ya Göre Şefkat Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?
Türk Dil kurumuna göre şefkat kelimesinin doğru yazılışı şefkat olarak belirlenmektedir. Şefkat kelimesinde yanlış yazım ise şevkat şeklinde olmaktadır. Konuşma dilinde harflerde olan değişiklik veya farklı kullanım yazım yanlışlarına sebep olmaması için şefkat kelimesinin yazımı doğru olarak şefkat şeklinde belirlenmektedir. Halk dilinde kullanılan ve şevkat şeklinde söylenilen kelimenin aslı şefkat olmaktadır. Şevkat söylenişte ve yazılış olarak yanlış kabul edilmektedir.