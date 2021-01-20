Şeniz İsminin Anlamı Nedir? Şeniz Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Şeniz kökeni Farsçaya uzanan bir isimdir. Aynı zamanda bu güzel isim unisex olarak hem erkek hem de kız çocukları adına değerlendirilmektedir. Tek başına kullanılması ile beraber, Şeniz isminin anlamı ile başka isimlerle de bir araya getirilmesi suretiyle güzel bir bütünlük oluşturmak mümkün. Özgün yapısı sayesinde minik yavrunuz için ona farklı bir isim verebilirsiniz.

Şeniz Ne Demek?

Şeniz Farsça üzerinden Türkçeye geçmiş ve yerleşik olarak kullanılan en güzel isimlerden biridir. Bu güzel ve özel isim aynı zamanda sunduğu anlamlar üzerinden beğeni topluyor.

- Sevinçli

- Mutlu iz

- Hatıra

Manevi açıdan böylesi güzel ve anlamlı ifadeleri ile beraber kız ya da erkek çocuklar için kullanılabilir. Daha pozitif ve mutlu bir etki yaratan, insanın şen şakrak olmasını anlatan ifadesi ile beraber, son dönemlerin en popüler isimleri içerisinde geliyor. Liste içerisine alacağınız bu güzel ismi değerlendirebilir ve çocuğunuz için tek başına veya başka isimlerle de kullanabilirsiniz.

Şeniz İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Bu güzel isim hakkında merak edilen konular içerisinde Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği yer alıyor. Şeniz adı Kur'an'da geçmez. Özellikle beğeni toplayan anlamı ile beraber aynı zamanda hoş okunuşu üzerinden büyük ilgi toplayan isimlerden biridir. En önemli yanlarından biri ayırt etmeden kız çocukları ve erkek çocukları için kullanma imkanıdır. Bu anlamları ile beraber her geçen gün daha fazla ilgi çeken ve kullanmaya başlayan isimler içerisinde yer alıyor.