Sera İsminin Anlamı Nedir? Sera Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Sera iki farklı kökene sahip isimler içerisinde yer alır. Bunlardan biri Farsça diğeri arapçadır. Bu doğrultuda sera isminin anlamı ile her iki köken üzerinden de farklı anlamlara sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Aynı zamanda İslami açıdan da önemli bir yere sahip olan isimlerden biridir.



Sera Ne Demek?



Hem Farsça hem de Arapça açısından farklı anlamlara sahip olan Sera ismi, kız çocukları için değerlendirecek en güzel isimler içerisinde gelir.



- Saray ve Köşk (Farsça)

- Yer ve toprak (Arapça)

- Özel hava şartlarının elde edildiği ve sebze meyve yetiştiriciliğinin yapıldığı alan



Böylesi güzel ve farklı anlamları ile beraber kız çocukları için kullanılabilecek en etkili isimlerden biridir. İsterseniz Arapça dilerseniz Farsça anlamı eşliğinde kullanabileceğiniz güzel bir isim olarak öne çıkıyor. Tabii sunduğu değişik anlamları ile beraber aynı zamanda telaffuzu da çok sevilen bir isimdir.



Sera İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Serra isminin Kur'an'da geçip geçmediği birçok anne ve babanın merak ettiği konular içerisinde yer alıyor. Sera ismi Kur'an'da geçer. (Taha 6) Hem Kur'an'da yer alması hem de güzel anlamı ve okunuşu üzerinden kız çocukları için öne çıkan isimlerden biridir. Tek başına kullanabilir veya başka isimler üzerinden de uyumlu biçimde değerlendirebilirsiniz. Özellikle son dönemlerde internetten yaygın araştırılan ve her açıdan sevilmiş olan isimler arasında geldiğini söylemek mümkün. Anlamı ve telaffuzu ile beraber İslami açıdan da sunduğu önem eşliğinde kullanılabilecek güzel isimler arasında geliyor.