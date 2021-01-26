Sereserpe Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Sere Serpe Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Dilimizde ser ile başlamış birçok sözcük vardır. Serazat (özgür), Ser-ap ve Sera-perde bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir.



TDK'ya Göre Kim Sere Serpe Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Sereserpe - Yanlış



Sere serpe birleşik bir kelime ya da pekiştirme değildir. Bu nedenle bitişik yazılması yanlıştır. Bu sözcük sıklıkla ''çepeçevre'' ve ''kıskıvrak'' gibi kelimeler ile karıştırılıp bitişik yazılır. Fakat çepeçevre sözcüğü ikileme değil pekiştirmedir.



Sera Serpe - Yanlış (A kelimesi yerine E getirilmelidir)



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Sere Serpe



Örnek Cümleler:



1- Bu yaz kumsalda sere serpe uzanıp güneşlenmek istiyorum. (Doğru)

2- Odasını toplayacağına sereserpe uzanmış yatıyordu. (Yanlış)

3- Sera serpe yatacağına bana biraz yardım etsene. (Yanlış)