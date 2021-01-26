Sereserpe Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Sere Serpe Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Dilimize Farsçadan geçmiş olan Ser kelimesi baş demektir. Sere serpe kelimesi ise baştan başa ve rahat bir biçimde anlamına gelir. Bu sözcük çoğunlukla pekiştirme sanılsa da aslında bir ikilemedir. Cümle içerisinde anlamı güçlendirmek için kullanılır. Sereserpe TDK ve diğer kaynaklarda nasıl yazılır? Sizin için araştırdık ve örnek cümlelerle açıkladık.
Dilimizde ser ile başlamış birçok sözcük vardır. Serazat (özgür), Ser-ap ve Sera-perde bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir.
TDK'ya Göre Kim Sere Serpe Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Sereserpe - Yanlış
Sere serpe birleşik bir kelime ya da pekiştirme değildir. Bu nedenle bitişik yazılması yanlıştır. Bu sözcük sıklıkla ''çepeçevre'' ve ''kıskıvrak'' gibi kelimeler ile karıştırılıp bitişik yazılır. Fakat çepeçevre sözcüğü ikileme değil pekiştirmedir.
Sera Serpe - Yanlış (A kelimesi yerine E getirilmelidir)
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Sere Serpe
Örnek Cümleler:
1- Bu yaz kumsalda sere serpe uzanıp güneşlenmek istiyorum. (Doğru)
2- Odasını toplayacağına sereserpe uzanmış yatıyordu. (Yanlış)
3- Sera serpe yatacağına bana biraz yardım etsene. (Yanlış)