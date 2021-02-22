Serum Nedir, Ne İşe Yarar? Serum Neyden Yapılır?

Serum içerisinde tuz bulunan bir çözeltidir. Çoğunlukla kandaki elektrolit dengesini sağlamak amacı ile hastalarda kullanılmaktadır. Serum düşünülenin aksine hastaların hastalık durumunda iyileşmelerine yardımcı olan bir ilaç konumunda değildir.



Serum Nedir, Ne İşe Yarar?



Serum en basit anlatımı ile bir nevi tuzlu su karışımıdır. Çoğunlukla serumun hastalık esnasında iyileştirici etkisi olduğuna inanılmaktadır. Ancak serumun bu şekilde bir etkisi yoktur. Daha çok kandaki sıvı ile elektrolit dengesinin sağlanması amacı ile kullanılmaktadır.



Serumun içerisinde belli bir oranda tuz bulunur. 1 litrelik bir çözelti içerisinde yaklaşık %0.9 civarı tuz bulunmaktadır. Yani litre başına 9 gramlık tuz bulunmaktadır.



Serum Neyden Yapılır?



Hastanelerde sıklıkla kullanılan serum karışımları torba ya da şişe içerisinde bulunmaktadır. Damar yolu ile hastalara verilmektedir. Serumlar doktorun vereceği karar ile hastaya tek başına verilebileceği gibi içerisine çeşitli ilaçlar karıştırılarak da verilmektedir.



İki durumda da serumların hazırlanması aseptik tekniği ile yapılmaktadır. hijyenin sağlanması için serumun ağız kısmına el ile dokunulmaması gerekmektedir. Eğer serum içerisine çeşitli ilaçlar karıştırılacaksa o zaman serumun baş kısmından enjektör yardımı ile ilaç serum içerisine karıştırılmaktadır.



İnsan vücudu hücre ismi verilen küçük yapılardan meydana gelmiştir. Her bir hücre içerisinde de yaşamsal fonksiyonların sağlanması amacı ile sıvı olmaktadır. İnsanların sağlıklı olması için sıvı ile elektrolit dengesinin uygun olması gerekmektedir. Bu dengenin ortadan kalkması durumunda ise serum ile takviye işlemleri yapılmaktadır. Bu işlem tedavinin daha hızlı bir şekilde ilerlemesi için uygulanmaktadır. Ağızdan ilaç alamayan ya da besinleri ağız yoluyla alamayan kişilere serum yardımı ile takviye yapılmaktadır.