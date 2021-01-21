Şeyh Edebali Kimdir? Kısaca Şeyh Edebali'nin Hayatı, Nasihatleri Ve Sözleri

Şeyh Edebali, Osman Bey'e yol göstermesi ve devletin kuruluşunda önemli bir rol oynaması açısından çok değerli bir bilgindir. Bu açıdan Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu olduğunu söyleyebiliriz.

Şeyh Edebali Kimdir?

Şeyh Edebali, 1206 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiştir. Ölüm tarihi ise 1326 yılıdır. İslam İlahıyatçısı ve din bilgini olarak tanınmaktadır. Dini konularda oldukça bilgili olan ve Osman Bey'e yol gösteren Şeyh Edebali ilk tahsilini Karaman'da yapmıştır. Ardından Şam'a giderek çok önemli isimlerden ilim öğrenmiştir. Bu isimler arasında Sadreddin Süleyman b.Ebül-iz ve Cemalettin el-Hasiri gibi dönemin önemli tanınmış alimleri bulunmaktadır.



Kısaca Şeyh Edebali'nin Hayatı, Nasihatleri ve Sözleri

Hadis, tefsir ve İslam hukuku alanlarında eğitim alan Şeyh Edebali hayatını bu yönde ilerletmiştir. Eğitim almış olduğu alanlarda oldukça başarılı olması sonucunda kendiside önemli bir bilgin olmayı başarmıştır. Ayrıca kendisi gibi bu yolda ilerlemek isteyenlere eğitim vererek yol göstermiştir. İyilikten ve adaletten yana olmuştur. Zulüm yapanların her zaman karşısında olarak doğru yolu göstermeye çalışmıştır.

Şeyh Edebali'nin Nasihatleri ve Sözlerinden Örnekler

- Ey oğul sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet yaşasın.

- Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma.

- Hayvan ölür, semeri kalır; insan ölür eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı. Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli.

Şeyh Edebali'nin söylemiş olduğu sözler son derece anlam yüklü sözlerdir. Söylediği sözlerin derinlerine inerek ne demek istediğini daha iyi anlayabilirsiniz. Dini konuda oldukça inançlı olan Şeyh Edebali inancını kaybeden insanlara her zaman yol gösterici olmuştur. Bu konuda söylemiş olduğu 'Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.' sözü oldukça ilgi çeken bir sözdür. Bu sözden anlaşılacağı gibi oldukça inançlı bir din bilginidir.

Şeyh Edebali'nin Türk ve İslam Dünyasına Katkıları

Hayatı boyunca iyilik ve güzellikten yana olan Şeyh Edebali, Osman Gazi'nin devleti kurmasına fazlasıyla yardım etmiştir. Halkı her konuda aydınlatarak, söylediği sözler ve yaşamıyla çok iyi bir örnek olmuştur. Uzun bir hayat sonrasında 1326 yılında Bilecik'te vefat etmiştir.