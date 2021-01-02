Sina İsminin Anlamı Nedir? Sina Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir isim olan Sina, Arap yarımadasının Mısır ile kesiştiği bölgedeki üçgen şeklinde görülen yarımada anlamına gelmektedir. Öte yandan bahsedilen yarımadada Hz. Musa ile Tanrı arasındaki iletişim anlamını taşımaktadır.



Sina Ne Demek?



Farklı ve halk arasında daha az kullanılan isim arayışına giren kişilerin merak ettikleri isimlerden birisi de Sina ismidir. Çocuğuna Sina ismini koymayı düşünen ancak isim hakkında bilgisi olmayan ebeveynler, Sina isminin anlamı ve kuranda geçip geçmediği bilgilerini öğrenmek istemektedir. Sina ismi Arapça kökenli isim olmakta ve Mısır ile Arap yarımadasında yer alan üçgen şeklindeki yarımada olarak geçmektedir. Sina ismine sahip olan kişilerin hisleri kuvvetlidir ve sıcakkanlı kişilerdir. Sina ismi erkek çocuklar için kullanılmakta ve mavi renge sahiptir.



Sina İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Bebeğine Sina ismini koymak isteyen ancak bu ismin kuranda geçip geçmediğini öğrenmek isteyen kişilerin sayısı bir hayli fazladır. Kuranın hiçbir yerinde Sina ismi herhangi bir ayet veya hadislerde yer almamaktadır. Ancak ismi çocuğuna koymak için İslami açıdan herhangi bir engel bulunmamakta ve hatta anlamı bakımından sorunsuz olarak koyulabilmektedir.