Sınavlara ‘korona’ dizaynı

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığı’na YKS için soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. Buna göre, YKS’de üniversite adayları, 9, 10 ve 11’inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12’nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

KPSS eylülde

Güncellenen ÖSYM sınav takvimine göre, YKS’nin 25-26 Temmuz’da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül’de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül’de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül’de; KPSS, ön lisans düzeyinde 25 Ekim’de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım’da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık’ta düzenlenecek. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 9 Ağustos’ta uygulanacak.

2020 sınav takviminde, üç kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), iki kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 Aralık’ta uygulanacak. Basılı ortamda iki kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS’ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS’ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık’ta yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Bu yıl, iki kez yapılması planlanan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) da bir kez, 7 Kasım’da uygulanacak.

TUS 4 Ekim’de

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 4 Ekim, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 11 Ekim, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Griş Sınavı 13 Aralık, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) da 26 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kur’an kursları ve Dini Yüksek İhtisas ve Hizmet İçi Eğitim Merkezlerinde eğitime verilen ara 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.