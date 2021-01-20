Sıraç İsminin Anlamı Nedir? Sıraç Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Sıraç kökeni Arapça olan ve Türkçede yerleşik olarak kullanılan isimler içerisinde geliyor. Aynı zamanda İslami anlama üzerinden de dini açıdan önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Erkek çocukları için kullanılan bu güzel isim, bu sebepten dolayı pek çok anne ve babaların ilgisini çekmiş durumda.



Sıraç Ne Demek?



Sıraç değişik anlamlara sahip bir isimdir ve özellikle dini açıdan önemli anlamları bulunan adlar içerisinde yer alır.



- Işık, kandil, meşale ve çerağ

- Nur saçan anlamında Resulullah (s.a.s)

- Kur'an-ı Kerim'de 4 ayette yer alır.



Bu şekilde böylesi güzel ve etkili anlamlarının yanı sıra, İslami açıdan önemi ile beraber kullanabileceğiniz özel isimlerden biridir.



Sıraç İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Sıraç isminin Kur'an'da geçip geçmediği yine aileler tarafından merak edilen konular içerisinde gelmektedir. Erkek çocuklara yakışan anlamı ve güzel bir uyum sağlamasının yanı sıra, İslami açıdan da bilgiler alınmak isteniyor. Bu doğrultuda Kıraç isminin Kur'an'da yer aldığını söylemek mümkün. Bunlar içerisinde Furskan (61), Azhap (46) Nuh (16) ve Nebe (3) bulunuyor. Yani diğer bir deyişle Sıraç ismi kur'an-ı Kerim'de birçok farklı ayette yer alır.



Bu yönü ile ve aynı zamanda Sıraç isminin anlamı ve etkili telaffuzu eşliğinde kullanabileceğiniz en güzel isimlerden biridir. Mavi rengi ile beraber erkek çocuğunuz için değerlendirirken, aynı zamanda tek başına ya da başka isimler üzerinden de kullanabilirsiniz.