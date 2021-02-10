Smart Tv Nedir, Ne İşe Yarar? Smart Televizyonların Diğerlerinden Farkı Nedir?

Smart tv.'ler, piyasadaki tüm büyük markalar tarafından üretiliyor. Beyaz eşya mağazalarında satışa çıkarılan televizyonları, internet üzerinden de sipariş etmek mümkün. Akıllı televizyonların garanti süreleri ise 3 ile 5 yıl arasında değişmektedir.

Smart Tv Nedir, Ne İşe Yarar?

Smart Tv, internete bağlanabilen, görüntü aktarımı yapabilen ve izlenme oranlarını hesaplayabilen bir televizyon türüdür. İlk akıllı televizyon 1994 yılında üretildi. Daha sonra birçok yeni özellik eklenerek satışa çıkarıldı.

2010 yılından itibaren kullanım oranı artan akıllı televizyonlar aracılığıyla sosyal medya hesaplarına girilebilir ve gelen mesajlar cevaplanabilir. Sadece bu televizyonlarda yer alan tek kişilik oyunlar da mevcut.

Smart Tv'ler, hem bilgisayar, hem de Dvd player gibi kullanılıyor. Tek bir tuşla izlenen filmin alt yazısı değiştirilebilir, yazının fontları daha ince ya da kalın yapılabilir.

Smart Televizyonların Diğerlerinden Farkı Nedir?

Smart televizyon yapay zeka teknolojisi ile üretilmiş olan ilk televizyonlardır. Kullanıcıların genelde izlediği programları kaydeder. Daha sonra bu bilgileri karşılaştırarak kullanıcılara program ve kanal önerisi sunar.

Filtreleme seçenekleri de bulunan akıllı televizyonların en önemli özelliği çocuklara ve yetişkinlere ayrı programlar sunmasıdır. Smart tv’leri diğer televizyonlardan ayıran bir diğer özellik ise kablosuz da internete bağlanabilmesidir.

Bilgisayar ve akıllı telefonlardaki tüm dosyaları açan akıllı televizyonların tüm özellikleri ''Menü''den değiştirilebilir.