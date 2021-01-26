Sohbet Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Sohpet Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Sohbet kelimesi, dilimizde telaffuz edilirken farklı şekillerde söylenebilmektedir. Ancak doğru yazılış şekli sadece bir tanedir. Anlamı ise karşılıklı konuşmak, muhabbet etmektir.



Sohbet Nasıl Yazılır?



Kelimenin doğru yazılış şekli sohbet olup genellikle yanlış yazımında b ve t harfleri karıştırılmaktadır.

B harfi p ile karıştırılırken t harfi yerine de d harfi kullanılabilmektedir. Bu durumda kelimenin yanlış yazılıp okunmasına sebep olmaktadır. Sohbet kelimesinin yanlış yazılış şekillerine örnek verecek olursak; sohpet, sohbed ve sohped şeklindedir.



TDK'ya Göre Sohpet Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazılışı sohbettir. Ancak halk ağzında yanlış söylenmesi, yazım şeklinde de kişileri hataya düşürebilmektedir. Bunu için en doğru kaynak olan TDK üzerinden mutlaka kelimelerin doğru yazım şekli kontrol edilmelidir.