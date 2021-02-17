Somutlama Nedir? Edebiyatta Örnek Cümleler İle Somutlama Konu Anlatımı

Somut kelimesi, beş duyu organımız ile algılayabileceğimiz kavramları ifade etmek amacı ile kullanılır. Örneğin taş, kağıt, kalem gibi kavramların tamamı somuttur. Elle tutabileceğiniz ve hissettiğiniz tüm nesneler somut nesnelerdir. Somutlaşma ile somut sürekli birbirine karıştırılmaktadır.



Somutlama Nedir?



Somutlama, soyut kavramların somutlaştırılıp anlatılmasına verilen isimdir. Ya da soyut bir kelimenin somut bir nesneyi anlatmak için kullanılmasına verilen isimdir. Soyut kavramların anlatılması bazen zor olabilmektedir. İşte böyle durumlarda bu kavramların görünür olmasını sağlamaya somutlama denir.



Örneğin hayal kelimesini ele aldığımız da bu kavramın beş duyu organımız ile algılanması imkansızdır. Bu sebeple de soyut kavram olarak ifade edilmektedir. Ancak bu kelime somutlaştırma yolu ile algılanabilir.



Edebiyatta Örnek Cümleler İle Somutlama Konu Anlatımı



Somutlama yapmak için çoğunlukla benzetme ya da kişileştirme kullanmak mümkündür. Eğretilemelerde de somutlama görmek mümkündür.

● Felek bir yüzüme gülmedi.

Bu cümlede felek soyut bir kavram olarak karşımıza çıkar. Bu soyut kavram insana özgü bir davranış olan gülme ile insana benzetilmektedir. Bu sebeple burada bir somutlama vardır.

● Ölüm, bir kara trendir.

Burada ölüm soyut bir kavramdır. Ancak cümlede kara trene benzetildiği için bir somutlama yapılmaktadır.

● Akşamın karanlığında deniz bize göz kırpıyordu.

Burada somutlamadan söz edilmez. Çünkü deniz somut bir kavramdır. İnsana özgü olan göz kırpma eylemi de somut bir kavramdır. Somut bir kavram başka somut bir kavrama benzetildiği için burada somutlamadan bahsetmek mümkün değildir.

● Mutluluk, düşman gibi hep benden uzak durdur.

Burada mutluluk soyut bir kavramdır. Düşman ise somut bir kavramdır. Bu sebeple burada somutlama yapılmıştır.



