Sosyal medya, hamburger ve kolayı çağrıştırıyor

İÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Er’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen araştırmada, sosyal medyanın öğrencilerde çağrıştırdığı kelime, yiyecek, içecek, ders, hayvan, cinsiyet gibi kavramların yanı sıra sosyal medyanın kullanım amacı, zamanı gibi başlıklarda önemli tespitler ortaya konuldu. İstanbul’da 444 ilkokul öğrencisiyle yüz yüze görüşmenin yapıldığı araştırmaya katılanların yüzde 88,7’sinin bilgisayar, yüzde 79,5’inin sosyal medyayı kullandığı saptandı.

Cinsiyeti kadın

Araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. “Sosyal medya bir yiyecek olsaydı hangi yiyecek olurdu” sorusuna öğrencilerin yüzde 18,9’u hamburger, yüzde 11,9’u pizza, yüzde 4,5’i çikolata; içecek olarak yüzde 39’u kola, yüzde 10,1’i meyve suyu ve yüzde 9’u ayran cevabını verdi. Sosyal medyanın cinsiyetinin yüzde 54,7 ile kadın olarak saptandığı araştırmada, sosyal medyanın çağrıştırdığı kuşak ise yüzde 67,8 ile genç kuşak oldu.

Öğrenciler, sosyal medyayı yüzde 16 oranında oyun, yüzde 6,8 eğlence, yüzde 5,9 oranında da mesajlaşmak için kullanıyor. En çok kullanılan zaman dilimi ise yüzde 48,9’la akşam kuşağı olarak belirlendi. “Sosyal medya bir ders olsaydı hangi ders olurdu” sorusuna öğrencilerin yüzde 18’i Matematik cevabını verirken, onu yüzde 16,7’yle Beden Eğitimi, yüzde 12,6’yla de Sosyal Bilgiler dersi izledi.