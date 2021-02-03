Ssd Nedir, Ne İşe Yarar? Kısaca Ssd Nasıl Takılır, Nasıl Kullanılır?

Geleneksel depolama yöntemlerinde göre okuma ve yazma oranları daha hızlı olan SSD’ler günden güne daha popüler hale gelmiştir. Kullanımı her bakımdan avantajlı olan SSD sadece daha hızlı çalışan bilgisayarlar değil zamandan tasarruf etme gibi önemli konularda da üstünlük sağlar.



SSD Nedir, Ne İşe Yarar?



En basit anlatım ile SSD nedir sorusunun cevabı teknolojinin en son trendleri kullanılarak geliştirilen bir depolama aygıtıdır. Kullanımı son zamanlarda daha çok yaygınlaşan SSD mekanik disklere oranla üstün performans gösterir. Bilgisayarın daha hızlı açılması, işletim sisteminin daha kısa sürede yüklenmesi ve çalıştırılacak programların normale oranla daha çabuk açılması faydaları arasında bulunur. Diğer yandan büyük ebatlı dosyalar ile çalışan ve Bu dosyaları sık sık harici depolama aygıtlarına taşıma ihtiyacı duyan kişilere de hızlı okuma yazma oranlarıyla zamandan tasarruf ettirir.



Kısaca SSD Nasıl Takılır, Nasıl Kullanılır?



Günümüzde üretilen bütün SSD’ler neredeyse her türlü bilgisayar ile uyumlu olacak şekilde geliştirilir. Bünyesinde tek bir depolama aygıtı barındıran bilgisayarlarda yapılması gereken ilk şey eski HDD’yi yani Hard Diski yerinden çıkarmak olacaktır.



Masaüstü bilgisayarlarda kasanın içerisinde yer alan ve dizüstü bilgisayarlarda ise bilgisayarın arka kısmından ulaşabileceğiniz Hard Diskleri küçük bir tornavida vasıtası ile kolaylıkla sökebilirsiniz. Daha sonra bilgisayarınızın marka ve modeli ile uyumlu olan SSD’yi yerine yerleştirerek işlemi tamamlayabilirsiniz.



Burada dikkat edilmesi gereken şey SSD’yi yerleştirirken üzerinde bulunan iletkenlere zarar vermemek olacaktır. Aynı zamanda SSD oldukça hassas bir yapıya sahip olduğu için eğer yerine tam oturmuyorsa kesinlikle zorlama yapılmaması gerekir. Arada hiçbir boşluk kalmayacak şekilde yerine yerleştirildikten sonra yapmanız gereken şey bilgisayarı açmak olacaktır. Daha önce kullanılmamış olan ve yeni aldığınız SSD’lerin içerisinde herhangi bir işletim sistemi yüklü olmayacağı için baştan kurulum yapmanız gerekir.



Önceden hazırlamış olduğunuz flash disk ya da Windows gibi işletim sistemlerinin DVD’sini kullanarak yeni SSD'ye istediğiniz işletim sistemini kurabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızda ikinci bir depolama aygıtı bulunuyorsa da işletim sisteminin yüklü olmadığı diski SSD ile değiştirerek yedek olarak kullanabilirsiniz.