Standart Sapma Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Standart Sapma Nasıl Hesaplanır?

Standart sapma, genellikle istatistik bilim dallarında başvurulan bir hesap yöntemidir. Bu ölçü aynı zamanda varyansın karekökü olarak da ifade edilebilmektedir.



Standart Sapma Hesabı Nasıl Yapılır?



Standart sapma hesabı, birden fazla adımdan oluştuğu için nispeten uzun işlemler gerektirir. Bu hesabı yapmak için öncelikle eldeki sayıların aritmetik ortalamaları alınır. Ardından, her bir sayı ile aritmetik ortalama arasındaki fark bulunur. Bu işlem sonucunda elde edilen sayıların kareleri alınır ve toplanır. Bu toplam da eldeki sayıların toplam adedinin 1 eksiğine bölünür. Bölüm sonucu hesaplanan sayının da karekökü alınarak, standart sapma bulunmuş olur.



Aritmetik ortalaması aynı olan iki serideki verilerin dağılımı standart sapma değerine bakılarak tahmin edilebilir. Buna göre, birbirine yakın değerlerdeki sayılardan meydana gelen serinin standart sapması diğerinden daha düşüktür. Fiziksel bilimlerde böyle bir durumla karşılaşıldığında standart sapması düşük çıkan seri için daha güvenilir yorumu yapılır.



Standart Sapma Ne İşe Yarar?



Uzun işlemler sonucunda elde edilen standart sapma, fiziksel bilimler ve finans konuları hakkında bazı sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olur. Buna göre, üst üste yapılan deney sonuçlarının doğruluk ve kesinliği standart sapma değerine bakılarak tahmin edilebilir. Finans sektöründe ise standart sapmalar rizikoları ifade eder. Bu ifade de herhangi bir yatırım kararı alınması durumunda iyi bir başlangıç sağlar.



En Basit Yöntem ile Standart Sapma Hesaplama



Standart sapma hesabı, işleme dahil edilecek veri sayısı az olduğunda kağıt ve kalem yardımıyla yapılabilir. Ancak söz konusu verilerin sayısı arttıkça ya da küsuratlı sayılar var olduğunda, bu işlem oldukça zorlaşmaktadır. Bu gibi durumlarda standart sapma hesabı yapan online uygulamalardan yararlanılabilir ya da ofis programları üzerinden işlem yapılabilir. Dizideki veri sayıları artıp daha karmaşık bir hal aldığında bu hesap yöntemlerinden faydalanmak; işlem hatası yapma riskini azaltır ve zamandan tasarruf sağlar.