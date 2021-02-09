Stk Nedir? Kısaca Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Kısaca STK olarak anılan ve aslında tam adı sivil toplum kuruluşları olan bu ifade, halkın belli bir amaç doğrultusunda birleşerek ortaya iyi ve güzel şeyler çıkarmak adına oluşturdukları sivil toplum örgütleridir. Daha iyi bir yaşam koşulu ve hayat standardı için toplanan bu insanlar tamamen halkın yararına ve faydasına çalışmakta olup, devlet tarafından da gerekli izinleri almışlardır. Yani tamamen yasal olarak kurulmuşlardır.

Sivil Toplum Kuruluşları Hangi Konular İçin Oluşur?

İşçi haklarından dini konulara, sosyal ve ekonomik konularından hayır işlerine birçok alanda sivil toplum kuruluşu faaliyet göstermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere STK nedir sorusuna verilecek cevap, halk yararına ve faydasına yapılacak işler bütünü diyebiliriz.

Peki Bu Sivil Toplum Kuruluşları Kimlerdir?

Ülkemizde birçok konuda ve alanda faaliyet gösteren bu kuruluşlara verilecek örnek de akla ilk olarak Kızılay, Yeşilay, AKUT ve Lösev gibi büyük sivil toplum kuruluşları gelir.

Bu Kuruluşların Görevleri Nelerdir?

- Öncelikle kuruluş amacı olmak üzere belirlediği misyon üzerine çalışırlar.

- Belirlemiş olduğu vizyonu yakalamak için uğraşırlar.

- Yurt içinde veya yurt dışında insanların haklarını savunurlar. Onları hem korur hem de kollarlar.

- Toplumun olması gerektiği yere gelmesi için çalışırlar.

- Suçların önüne geçmek için olumsuz alışkanlıkları engellemeye çalışırlar.

- Tedavisi zor olan hastalıklar için bir nebze nefes olmaya çalışırlar.

- Aksayan ve giderilemeyen sorunların ifade edilmesi için uğraş verirler.

- İkna edici çalışmalara katılırlar.

- Kamuoyunu belli bir konuda eğitmek ve bilgilendirmek isterler.