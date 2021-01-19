Şüheda İsminin Anlamı Nedir? Şüheda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Şüheda ismi hem kız hem erkek için kullanılan bir isimdir. Şüheda her iki cinsiyet için bir isimdir. Şüheda ismi harften ve 3 heceden oluşmaktadır. Şüheda isminin kökeni Arapçadır. Şüheda ismin rengi pembe ve mavidir.



Şüheda Ne Demek?



Şüheda isminin üç farklı anlamı vardır. Birincisi tanık, şahit anlamıdır, ikincisi şehit, şehitler anlamı vardır, üçüncü olarak da tok gözlü ve taş gibi olarak bir anlamı vardır. Kuran'daki anlamı tanık, şahit, şehittir. İstiklal marşımızda Mehmet Akif Ersoy; "şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda" derken şehit anlamını kastetmiştir. Genel Türkçe Lügat da şehitler anlamı olarak kullanılmaktadır. Anlam olarak Şüheda isminin anlamı bir sakınca içermemektedir. Şüheda ismi bu bakımından anlamlarına bakılıp uygun bulunduğu takdirde kullanılabilir bir isimdir. Herhangi kötü bir anlamı bulunmamaktadır.



Şüheda İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Şüheda ismi yapılan araştırmalara göre Kuran'da geçmiyor.. Kuran'ın farklı yerlerinde geçtiği söylenmekte fakat net bir bilgi yok. Arapça kökenli bir isim olduğundan dolayı fikir ayrılıkları mevcut.

Şüheda ismini kullanmakta herhangi bir sakınca var ı diye merak edenler için öyle bir sakınca bulunmamaktadır. Şüheda isminin kötü bir anlamı veya çağrıştırdığı kötü bir şey yoktur. Şüheda ismi anlam olarak da güzel isimler arasındadır. Ayrıca dinen de bir sakıncası bulunmamaktadır. Şüheda ismini sevenler gönül rahatlığı ile bu ismi kullanabilir ve çocuklarına da koyabilir.