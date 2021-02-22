Sukulent Nedir, Bakımı Nasıl Yapılır? Sukulent'in Faydaları Nelerdir?

Aloe Vera dışında en çok bilinen sukulent çeşitleri şu şekilde sıralanabilir: Gelin Duvağı adıyla da bilinen begonvil fidanı, Haworthia fasciata, mercan ağacı dilber dudağı ve bindalı sarmaşığı fidanı.



Sukulent Nedir?



Kaktüsgiller familyasında yer alan Sukulent, her ortama kolay adapte olan çiçeksiz bir bitki türüdür. Yeşil dışında, mavi ve sarı renkli çeşitleri de mevcuttur.



Sukulent Bakımı Nasıl Yapılır?



Sukulent'in birçok çeşidi suyu çok fazla sevmez. Haftada 1- 2 kez sulanması yeterlidir. Kaktüsgiller familyasında yer alan diğer bitki türleri gibi soğuğa karşı dayanıksızdır. Bu nedenle sonbahar ve kış mevsimlerinde, balkon ve bahçede değil, içeride tutulmalıdır.



Saksı seçimi, Sukulent türündeki bitkilerin bakımında son derece önemlidir. Köklerin çürümemesi ve yaprakların zarar görmemesi için delikli saksılar kullanılmalıdır. Sıcağı seven Sukulent, güneş alan yerlere konmalıdır.



Sukulentin Faydaları Nelerdir?



1-Deri hastalıklarına iyi gelir:



Başta Aloe Vera olmak üzere birçok sukulent çeşidi, deri hastalıkları sonucu oluşan lekelerin çok daha kısa bir süre içerisinde geçmesini sağlıyor.



2- Cilt hücrelerini yeniler:



Ölü hücreleri temizleyen sukulent, hem cilt hem de saç sağlığına iyi geliyor. Kepeklenmenin önüne geçen bu bitki, saçların çok daha gür çıkmasında da etkilidir.



3- Radyasyonu azaltır:



Ev ve iş yerlerinde bakılan sukulent bitkisi, ortamdaki radyasyon seviyesini azaltır. Bu sayede kansere yakalanma riskini yarı yarıya azaltır.