Sükut ne demek? TDK'ya göre sükut etmek kelimesinin anlamı nedir?

Sükut kelimesinin kökeni Arapçadır. Günlük hayatta ise en çok kullandığımız kelimelerden biri sükut kelimesidir. Sükut kelimesinin 4 tane anlamı bulunuyor.

Sükut Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Düşme

2. Düşmek, düş kırıklığı

3. Sessizlik

4. Konuşmama

TDK'ya Göre Sükut Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk dil kurumunun sözlüğünde sükut kelimesinin anlamına dair bilgi verilmiştir. Türk dil kurumunun sözlüğünde sükut etmek susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik olarak bilgi verilmiştir. Ayrıca sükut kelimesi için de örnek bir cümle bulunur. Sükut kelimesi Türk Dil Kurumu örnek cümle şudur; "Şu birkaç dakikalık sükûtumuzda bize en güzel hitabelerinden birini dinletebilirdin." - Arif Nihat Asya