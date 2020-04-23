23.04.2020 - 14:28 |
Sükut ne demek? TDK'ya göre sükut etmek kelimesinin anlamı nedir?
Anlamını bilmediğimiz pek çok kelime vardır. Genelilkle anlamını bilmediğimiz kelimelerin kökeni de yabancı dillerdendir. Dolayısıyla yabancı dilden dilimize geçmiş olan keliemelerin anlamları hakkında araştırma yapmaktayız. Yabancı dilden dilimize geçmiş olan kelimelerden birisi de sükut kelimesidir. Sükut kelimesinin anlamı da TDK sözlüklerinde yer almaktadır. Peki, sükut ne demek? TDK'ya göre sükut etmek kelimesinin anlamı nedir? Sizler için bu soruların cevaplarını derledik.
Sükut kelimesinin kökeni Arapçadır. Günlük hayatta ise en çok kullandığımız kelimelerden biri sükut kelimesidir. Sükut kelimesinin 4 tane anlamı bulunuyor.
Sükut Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Düşme
2. Düşmek, düş kırıklığı
3. Sessizlik
4. Konuşmama
TDK'ya Göre Sükut Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?
Türk dil kurumunun sözlüğünde sükut kelimesinin anlamına dair bilgi verilmiştir. Türk dil kurumunun sözlüğünde sükut etmek susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik olarak bilgi verilmiştir. Ayrıca sükut kelimesi için de örnek bir cümle bulunur. Sükut kelimesi Türk Dil Kurumu örnek cümle şudur; "Şu birkaç dakikalık sükûtumuzda bize en güzel hitabelerinden birini dinletebilirdin." - Arif Nihat Asya