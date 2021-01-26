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    26.01.2021 - 02:52 |

    Sürçü Lisan Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Sürçülisan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Arapça kökenli bir sözcük olan lisan, dil, anlatım, ifade demektir. Sürçmek ise, yanlışlık ve hata yapmak anlamına gelir. Sürçü lisan kalıplaşmış bir ifade olup meddah gösterilerinde ''sürçü lisan ettiysek affola'' şeklinde kullanılır. Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan sürçü lisan TDK ve diğer sözlüklerde nasıl yazılır? Merak eden okurlar için tüm yönleriyle araştırdık ve örnek cümlelerle açıkladık.

    Sürçü Lisan Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Sürçülisan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Genellikle roman ve hikaye gibi edebi eserlerde kullanılan Sürçü kalem tamlaması ise yazım yanlışı demektir.

    TDK'ya Göre Sürçü Lisan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Sürç-i Kalem - Yanlış (Tire işareti ile oluşturulan tamlamalar Türkçede değil Farsçada yer alır. Bu nedenle kelimeyi bu şekilde yazmak hatalıdır.)

    Sürçü Kalem - Yanlış (Birleşik bir kelime olan sürçü kalem ayrı değil bitişik yazılmalıdır.)

    Sürçi Kalem - Yanlış (İ harfi yerine E harfi getirilmelidir)

    TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Sürçülisan

    Örnek Cümleler:

    1- Meddah gösterisini sürçülisan ettiysek affola diyerek noktaladı. (Doğru)
    2- Roman yazarı konuşma boyunca çok fazla sürçü lisan etti. (Yanlış)

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