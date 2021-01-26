Sürçü Lisan Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Sürçülisan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Genellikle roman ve hikaye gibi edebi eserlerde kullanılan Sürçü kalem tamlaması ise yazım yanlışı demektir.



TDK'ya Göre Sürçü Lisan Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Sürç-i Kalem - Yanlış (Tire işareti ile oluşturulan tamlamalar Türkçede değil Farsçada yer alır. Bu nedenle kelimeyi bu şekilde yazmak hatalıdır.)



Sürçü Kalem - Yanlış (Birleşik bir kelime olan sürçü kalem ayrı değil bitişik yazılmalıdır.)



Sürçi Kalem - Yanlış (İ harfi yerine E harfi getirilmelidir)



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Sürçülisan



Örnek Cümleler:



1- Meddah gösterisini sürçülisan ettiysek affola diyerek noktaladı. (Doğru)

2- Roman yazarı konuşma boyunca çok fazla sürçü lisan etti. (Yanlış)