Sürveyans Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Tıpta Sürveyans Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sürveyans, daha çok tıp alanında karşımıza çıkan bir sözcüktür. Bu yüzden tıpla ya da sağlık alanıyla ilgilenen kişilerin mutlaka bilmesi gereken kelimeler arasındadır.



Sürveyans Nedir, Çeşitleri Nelerdir?



Sürveyans kelimesi, bir hastalığın yayılma hızını ve hastalığın nasıl ortaya çıktığını izlemektir. Bir tür hastalık izleme ve gözlem yöntemi de diyebiliriz. Sürveyansın 3 çeşidi bulunmaktadır. Bunlar;

- Aktif sürveyans

- Pasif sürveyans

- Nöbetçi sürveyans

Bir başka gruplama şekli ise;

- Acil

- Zorunlu

- Serolojik

- Lirolojik

- Laboratuvara dayalı



Tıpta Sürveyans Kelimesinin Anlamı Nedir?



Tıpta sürveyans kelimesi bir hastalığın kontrol altına alınması için nereden ortaya çıktığını ve hastalara nasıl bulaşarak yayıldığını tespit etmek için belirli aralıklarla izleme yapılmasını anlatır. Enfeksiyonun kontrolü için sürveyans oldukça önemlidir.