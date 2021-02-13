Sürveyans Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Tıpta Sürveyans Kelimesinin Anlamı Nedir?
Tıbbi kelimeler, çevre tarafından sık sık işitilse bile anlamını bilmek bazen zor olabilir. Bu terimler hem birbirine benzerliği ile hem de çoğunun yabancı kökenli oluşu ile zor sözcüklerdir. Sürveyans kelimesi de aslında duyulsa da anlamı sürekli karıştırılan terimlerden biridir. Bu sözcüğün anlamını ve tıptaki yerini merak ediyorsanız tüm detayları derledik.
Sürveyans, daha çok tıp alanında karşımıza çıkan bir sözcüktür. Bu yüzden tıpla ya da sağlık alanıyla ilgilenen kişilerin mutlaka bilmesi gereken kelimeler arasındadır.
Sürveyans Nedir, Çeşitleri Nelerdir?
Sürveyans kelimesi, bir hastalığın yayılma hızını ve hastalığın nasıl ortaya çıktığını izlemektir. Bir tür hastalık izleme ve gözlem yöntemi de diyebiliriz. Sürveyansın 3 çeşidi bulunmaktadır. Bunlar;
- Aktif sürveyans
- Pasif sürveyans
- Nöbetçi sürveyans
Bir başka gruplama şekli ise;
- Acil
- Zorunlu
- Serolojik
- Lirolojik
- Laboratuvara dayalı
Tıpta Sürveyans Kelimesinin Anlamı Nedir?
Tıpta sürveyans kelimesi bir hastalığın kontrol altına alınması için nereden ortaya çıktığını ve hastalara nasıl bulaşarak yayıldığını tespit etmek için belirli aralıklarla izleme yapılmasını anlatır. Enfeksiyonun kontrolü için sürveyans oldukça önemlidir.