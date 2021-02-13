Tağşiş Ne Demek? (Tdk) Tağşiş Etmek, Tağşiş Ürün Ve Tağşiş Yapmak Ne Demektir?

Tağşiş kelimesi kökeni bakımından Türkçe değil. Arapça kökenli olan tağşiş kelimesi söylenmesi bakımından bir zor olabiliyor. Bu nedenle pek de tercih edilmemesi sürpriz değil. Fakat buna rağmen pek çok yerde kullanılıyor.



Tağşiş Ne Demek? (TDK)



Tağşiş Türk dil kurumuna göre bir şeyin içine madde karıştırmak anlamına geliyor. Tabi ki de madde karıştırma ve gıdalar söz konusu olunca Tarım ve Orman bakanlığı da var. Tarım ve Orman bakanlığına göre de tağşiş gıdalara yabancı madde eklenmesi anlamına geliyor.



Tağşiş Etmek, Tağşiş Ürün ve Tağşiş Yapmak Ne Demektir?



Tağşiş yapmak farklı bir ürünü eklemek anlamında kullanılıyor. Ortaya çıkan ütün de tağşiş ürün oluyor. Bu eylemin bütününe de verilen isim tağşiş etmek.