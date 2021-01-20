Tanem İsminin Anlamı Nedir? Tanem Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Bir tanem Türkçe kökenli bir isimdir. Kız çocuklar için kullanılan bir isim olması ile beraber, Tanem isminin anlamı yanında güzel ve naif bir etki yarattığını söylemek mümkün. Yani hem anlamı hem de okunuşu eşliğinde tercih edilen güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Kişisel isteklerinize bağlı olarak minik yavrunuz adına tek başına kullanabilir veya başka isimlerle de uyumlu biçimde bir araya getirebilirsiniz.



Tanem Ne Demek?



Direkt olarak yazılışı üzerinden anlamı açık şekilde anlaşılan güzel isimlerden biri olarak tane mi öyle çıkıyor.



- Benim tanem

- Bir tanem



Hem arkadaşlık ve dostluk hem de aşk ve sevgi üzerine kullanılabilecek anlamlara sahip olması ile beraber, tanem ismini kız çocuğumuz için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda aile sevgisini de ve bağlılığını öne çıkaran bir isim olduğunu dile getirmek mümkün.



Tanem İsmi Kur'an'da Geçiyor?



Çok eski tarihlere dayanan ve kökeni Türkçe olan tanem ismi, Kur'an'da yer almaz. Birçok anne baba bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğini internet üzerinden araştırmaktadır. Özellikle köklü bir geçmişe sahip olması ile beraber, okunuşu üzerinden anlamı itibariyle güzel bir isimdir. Tek başına kullanırsanız daha etkili bir isim olarak değerlendirmek mümkün olur. Ancak tabii başka isimler üzerinden de güzel bir uyum sağlayabilecek isimler arasında yer aldığını söylemek gerekir. Böylece kız çocuğunuz için listeye ekleyebileceğiniz ve seçim için kullanabileceğiniz özel isimlerden birine sahip olabilirsiniz.