Taner İsminin Anlamı Nedir? Taner Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
İstatiksel araştırmalara Türkiye'de her 1.666 kişiden biri Taner ismine sahip ve bu sayı her yıl artışta. Bu kadar çok tercih edilen unisex bir isim olmasına rağmen çoğunlukla erkek bebeklere verilen bu özel ismine dair Taner isminin anlamı nedir, ne anlama gelir? Taner ismi Kur’an’da geçiyor mu? Gibi merak edilen soruların yanıtları detaylarıyla derledik.
Taner ismini taşıyan, okul arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız veya sosyal çevredeki meşhur kişiler muhakkak dikkatinizi çekiyordur. Kulağa gayet hoş gelen Taner isminin anlamı hakkında bilgi edinerek yeni doğacak erkek ya da kız bebeğinize bu ismi vermeye karar verebilirsiniz. Tanerlerin arasında neden sizin de erkek ya da kız çocuğunuz yer almasın.
Taner İsminin Anlamı Nedir?
Taner, Türkçe kökenli bir isim. Anlamları ise;
- Şafak vakti gibi aydınlık
- Güçlü kimse
olarak açıklanmaktadır.
Taner İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Taner isminin Kur'an-ı Kerim'de geçen isimler arasında olup olmadığı hususu merak ediliyor. Belirtmek gerekir ki Taner ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Fakat bu özel ismin Kur'an-ı Kerim'de geçmemesi bu ismin bebeklere koyulamayacağı anlamına gelmiyor. Hoş ve güzel manası ile tavsiye edilen isimler arasında bulunan Taner ismini kullanmanın caiz olduğu belirtiliyor.
Taner İsminin Özellikleri
Taner ismine haiz kişilerin genel olarak hayatı çok hızlı yaşadıkları, yeni projeler ve işler içinde olmayı sevdikleri, özel hayatlarında iddialı insanlar oldukları, bazen sinirli davranabildikleri, alınganlık yapabildikleri belirtilmektedir.