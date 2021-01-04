Taner İsminin Anlamı Nedir? Taner Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Taner ismini taşıyan, okul arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız veya sosyal çevredeki meşhur kişiler muhakkak dikkatinizi çekiyordur. Kulağa gayet hoş gelen Taner isminin anlamı hakkında bilgi edinerek yeni doğacak erkek ya da kız bebeğinize bu ismi vermeye karar verebilirsiniz. Tanerlerin arasında neden sizin de erkek ya da kız çocuğunuz yer almasın.



Taner İsminin Anlamı Nedir?



Taner, Türkçe kökenli bir isim. Anlamları ise;



- Şafak vakti gibi aydınlık

- Güçlü kimse



olarak açıklanmaktadır.



Taner İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Taner isminin Kur'an-ı Kerim'de geçen isimler arasında olup olmadığı hususu merak ediliyor. Belirtmek gerekir ki Taner ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Fakat bu özel ismin Kur'an-ı Kerim'de geçmemesi bu ismin bebeklere koyulamayacağı anlamına gelmiyor. Hoş ve güzel manası ile tavsiye edilen isimler arasında bulunan Taner ismini kullanmanın caiz olduğu belirtiliyor.



Taner İsminin Özellikleri



Taner ismine haiz kişilerin genel olarak hayatı çok hızlı yaşadıkları, yeni projeler ve işler içinde olmayı sevdikleri, özel hayatlarında iddialı insanlar oldukları, bazen sinirli davranabildikleri, alınganlık yapabildikleri belirtilmektedir.