Tanımlama Nedir, Özellikleri Nelerdir? Kısaca Tanımlama Örnekleri Nelerdir?

Tanımlama pek çok kavramı ne olduğunu öğrenmek için Türkçedeki en önemli konular içerisinde yer alır. Okulda hem de günlük yaşamda farkında olmadan kullanılan bir yapı şeklinde öne çıkar. Cümle içerisinde bu tanımlamayı anlayabilmek için ise belli sorular yöneltilir.

Tanımlama Nedir?

Türkçede merak edilen konular arasında tanımlama nedir sorusu geliyor. Bir varlık ya da bir kavramın ne olduğunu açıklanmasına tanımlama denmektedir. Özellikle herhangi bir cümle veya bir paragraf ve içerisinde, kelime ve cümlenin daha iyi anlaşılması için önemli bir etkendir. Bu doğrultuda belli bir kelimeye, ‘Nedir?’ sorusu yönetilir. Eğer cümle ve paragraf içerisinde soruya cevap veren bir kelime var ise, o vakit tanımlama bulunmuş olur.

Tanımlama Özellikleri Nelerdir?

Tanımlamanın en önemli özellikleri içerisinde, ‘Nedir?’ sorusuna cevap vermesidir. Bu soruyu yönetmek ile beraber cümle veya paragraf üzerinden alınan cevap, tanımlamayı ortaya çıkarır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir özellik bulunuyor. Eğer nedir sorusu bir insan için soruluyor ise o vakit bunun için, ‘Kimdir?’ sorusu yöneltilir. Böylece cümle veya paragraf içerisindeki herhangi bir kişi ve kişilerin tanımlaması ortaya çıkarılmış olur.

Diğer yandan tanımlama birçok farklı yapı içerisinde yer alabilir.

- Gözlem

- Roman

- Makale

- Hikaye

- Sanat

Bu doğrultuda ele alınan kelimeler ve cümleler ile beraber tanımlama ortaya çıkarılır. Bu da kavramlar ya da varlık ile beraber 2 kişinin tanımına etkin bir şekilde yapma imkanı sağlamaktadır. Tabii böylece roman içerisindeki karakterler, sanat tanımı ya da makale açıklaması gibi daha birçok unsurun ortaya çıkarılmasına imkan verir. Bu durum aynı zamanda günlük konuşma içerisinde de pek çok tanımın yapılmasına olanak sağlar.

Kısaca Tanımlama Örnekleri Nelerdir?

Bazı örnek cümleler ile beraber tanımlama portre çıkartabilir.

‘’Futbol, dünya çapında en sevilen spor dallarından biridir.’’

Yukarıdaki örnekte, ‘Futbol’ nedir sorusu soruldu vakit tanıma ortaya çıkar.

Albert Einstein bilim dünyasının en önemli isimlerinden biridir.

Bu defa bir kişi tanımlaması öne çıktığı için, ‘Kimdir?’ sorusu yöneltildiği vakit cevap olduğu için tanımlama yapılmış olduğu anlaşılır.

Bu şekilde birçok farklı örnek ele almak suretiyle tanımlama yapılabilmektedir. Özellikle okuyucunun konuyu daha iyi anlayabilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirmek mümkün.