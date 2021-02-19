TCKN Ne Demek? Bankalarda Sıklıkla Kullanılan TCKN Kelimesinin Açılımı Nedir?

TCKN kısa kelimesi dört ayrı kelimeden oluşmaktadır. Bankalarda özellikle bir belge alındığında TCKN bir numara şeklinde belgede yer almaktadır. Bu belgede yer alan numara herkes için farklıdır. Bu nedenle TCKN ne için kullanılıyor ve açılımı nedir sorularının cevaplanması şarttır.

TCKN Ne Demek?

TCKN açılımı olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıdır. Yani Türkiye Cumhuriyetinde kimlik numarası kısa olarak TCKN şeklinde yazılır. Her bir kurumda bu şekilde kısa hali kullanılmasa da çoğu yerde durum bu şekildedir.

Bankalarda Sıklıkla Kullanılan TCKN kelimesinin Açılımı Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yani TCKN genelde banka gibi resmi evraklarda yer alır. Bunun nedeni ise banka evraklarının genelde küçük boyutta yapılmasından kaynaklanır. Küçük boyuta çok fazla yazı sığdırabilmek için TCKN gibi kısaltmalar kullanılır.