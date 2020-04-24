Tebligat Ne Demek? TDK'ya Göre Tebligatta Bulunmak Nedir, Ne Anlama Gelir?

Tebligat kelimesi, Arapçadan dilimize eklenmiş olup, 'iletim, bildirim veya ulaştırma' anlamı taşımaktadır.



Tebligat Nedir?



Tebligat, 'resmi kurumlar veya kişiler tarafından, resmi bir işlemle ilgili olarak gönderilen evrak' anlamı taşımaktadır. Tebliğ etmek kelimesinden yola çıkarak, 'ulaştırma, iletme' anlamlarına gelir. Örneğin; eğer tebligat adliyeden geldi ise, yanınızda tebligatınızla gittiğinizde, ilgili olduğunuz dosya bulunur ve gerekli işlemler rahatlıkla yapılır ancak, tebligatlar belirli bir süre için geçerlidir.



TDK'ya göre Tebligat Nedir?



Genellikle, tebligatlar devlet dairelerinden gelmektedir. Bir kişinin bir devlet işi ile ilgili, yardımına, ifadesine, bir konu veya durum hakkında şahitlik etmesine, görgü tanıklığı yapmasına ihtiyaç duyulursa, kişiye devlet kanalı ile tebligat göndermek mümkündür. Tebligat, her konu ile ilgili olabilir. Alacak verecek davaları, hacizler, icra takipleri gibi konularda sıkça kullanılmaktadır. Hangi resmi kurumdan gönderildiği, tebligat üzerinde mutlaka belirtilir.