Tecahül İ Arif Nedir? Tecahül İ Arif Cümle Örnekleri Nelerdir?

Söz Sanatlarından Türk edebiyatında sıklıkla faydalanılmaktadır. Bu şekilde anlatılmak istenen düz bir anlatım yerine sıradanlığın dışına çıkmak için kullanılan bir yöntemdir. Çeşitli söz sanatları arasından en çok kullanılanlardan biri de Tecahül-i Arif sanatıdır.



Tecahül-i Arif Nedir?



Tecahül-i Arif kelime anlamı olarak bilmezlikten gelme anlamındadır. Bu anlatımda şair bildiği bir gerçeği bilmiyormuş gibi anlatır. İşte bu sanat Tecahül-i Arif adını almıştır. Bu sanat genelde bir soru sorulması ve soruya cevap verilmesi şeklinde ilerler. Burada yapılmak istenen anlam inceliği ile bir nükte oluşturma olarak ifade edilebilir.



Tecahül-i Arif sanatı yapılırken bunun yanında mübalağa ve istifham sanatlarından da yararlanılır. Bu sanatta şair öncelikle bir soru sorar. Tecahül-i Arif sanatında övme, yerme, yüceltme gibi duygularla bir incelik oluşturulur. Burada şair aslında bildiği bir durumu bilmiyormuş gibi davranmaktadır.



Tecahül-i Arif Cümle Örnekleri Nelerdir?

Yılın ilk karı yağdı. Ölüler üşür mü? (Burada yazar ölülerin üşümediğini bilir. Ancak bu şekilde soru sorarak bilmezlikten gelmektedir.)

Tecahül-i Arif sanatı ile istifham sanatı sık sık birbirine karıştırılmaktadır. Çünkü iki sanatta da soru sorma vardır. Ancak istifham sanatında dikkat çekme amacı ile hüzün, nefret, kin gibi duygular soru sorma ile yapılmaktadır. Tecahül-i Arif sanatında ise bir nükte bulunur. Bunun yanında bu iki sanat çoğu zaman birlikte kullanılmaktadır.

Bu eller miydi resimleri tutan? ( Bu cümlede şair resimleri hangi ellerin tuttuğunu bilmektedir. Ancak burada tecahül-i arif sanatı ile ellere dikkat çekilmesi söz konusudur. Bunun yanında soru sorma bulunması sebebi ile burada istifham olduğu da söylenebilir.)