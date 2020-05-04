Tecessüs Ne Demek? Tdk'ya Göre Tecessüs Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman tecessüs kelimesi, ‘Fark ettirmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma’ şeklinde anlatmak mümkün. Diğer taraftan kişinin kendisini ilgilendirmeyen bir duruma burnunu sokması olarak da dile getirilebilir.



Tecessüs Ne Demek?



Türkçede pek fazla kullanılmayan tecessüs kelimesi Arapça kökenlidir. Her ne kadar Türkçede bulunsa bile gündelik yaşamda pek değerlendirilmez. Anlamı ise, ‘Kişi ilgilendirmeyen bir duruma karışması ve merak etmesi, öğrenmeye çalışması’ şeklinde anlatılabilir. Onu ilgilendirmeyen bazı durumları öğrenmeye çalışması ve merakını gidermesi olarak da anlatmak mümkün.



‘’Yahya Kemal tecessüsü, üstelemeyi doğruların bir kusuru olarak görür.’’ S. Birsel



TDK'ya Göre Tecessüs Kelimesinin Anlamı Nedir?



Tecessüs sözcüğü genelde yazılı kaynaklarda karşılaşılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda birtakım edebi eserlerde de karşılaşılan bir kelimedir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu'na bağlı olarak tecessüs kelimesi, ‘Merakını gidermeye çalışmak, kişiyi ilgilendirmeyen bir durumu öğrenmeye çalışması’ biçiminde anlatılabilir.



‘’Yenemediğim bir tecessüs beni, bu iki sefilin yanına kadar sürükledi.’’ Y. K. Karaosmanoğlu



Bu şekilde farklı cümleler içerisinde gündelik yaşamda ihtiyacınız olursa kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yazılı kaynaklarda karşılaştığınız zaman kelimenin anlamı üzerinden cümleyi daha iyi idrak etmeniz mümkün.