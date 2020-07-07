Tek Ve Çift Sayılar Nelerdir? Hangi Sayılara Tek Sayı, Hangi Sayılara Çift Sayı Nedir?

Matematikte tek sayılar ve çift sayılar birbirinden farklı özelliklere sahiplerdir. Tek ve çift sayılar hem negatif sayılarda hem de pozitif sayılarda bulunmaktadır.



Tek ve Çift Sayılar Nelerdir?



Matematikte herhangi bir sayının tek sayı veya çift sayı olması durumu parite olarak adlandırılmaktadır. Çift sayılar 2 sayısına tam olarak bölünebilen sayılardır. Diğer bir ifade ile ikinin tam katı olan sayılardır. Tek sayılar ise iki ile tam bölünemeyen, ikinin katı olmayan sayılardır. Çift ve tek doğal sayılar şunlardır:



Çift Sayılar: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,......

Tek Sayılar: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,...



Çift sayılar bu şekilde sonsuza kadar gitmektedir. Ayrıca negatif çift sayılarda bulunmaktadır. Negatif çift ve tek sayılar ise şu şekildedir:



Negatif Çift Sayılar: -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20,......

Negatif Tek Sayılar: -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13, -15, -17, -19,...



Ayrıca 0 sayısı çift sayı olarak kabul edilir. Fakat pozitif çift sayı veya negatif çift sayı olarak belirtilmez. Çünkü 0 sayısı negatif ve pozitif sayı değildir.



Hangi Sayılara Tek Sayı Denir?



Tek sayılar iki sayısına tam bölünemeyen ve 1 kalanı veren sayılardır. Genel olarak 2n-1 ifadesi ile tanımlanan sayılardır. Tüm tek sayılar ikiye bölündüğünde 1 kalanını vermektedir. Bunun dışında iki veya üç basamaklı sayıların tek mi yoksa çift mi olduğunu öğrenmek mümkündür. Bunun için üç basamaklı olan sayının birler basamağına bakılmalıdır. Birler basamağındaki sayı tek sayı ise bu üç basamaklı sayı da tek sayı olarak kabul edilebilir.



Hangi Sayılara Çift Sayı Denir?



Çift sayılar ise 2 ile kalansız bölünebilen sayılara denir. Diğer bir ifade ile çift sayılar ikiye bölündüğünde 0 kalanını verir. Çift sayılar genel olarak 2n şeklinde ifade edilir. Burada ''n'' sayısına hangi sayıyı verirsek 2 sayısının katı olacağı için çift sayı olur.



Ayrıca iki veya ikiden fazla basamaklı sayılar için sayının çift mi tek mi olduğunu anlamak oldukça kolaydır. Sayıların birler basamağı bu konuda yardımcı olur. Birler basamağındaki sayının çift olması halinde diğer basamakların sayıları far etmeksizin bu sayı çift sayı olur.