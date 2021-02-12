Triaj Nedir? Triaj Renkleri, Çeşitleri Ve Vaka Örnekleri Nelerdir?

Triyaj sadece acil vakalarda, salgınlarda ve savaş zamanı tatbik edilen bir uygulamadır. Bu uygulamanın temel amacı hastalara öncelik sırasına göre müdahale etmek ve can kaybını en aza indirmektir.

Triaj Nedir?

Tıp alanında kullanılan triaj terimi, bir öncelik belirleme sistemidir. Açılımı Simple Triage and Rapid Treatment'dır. (Basit Triyaj ve Hızlı Tedavi)

Örneğin bir hastaneye çok sayıda yaralı getirilir. Hastanedeki çalışan ve ekipman sayısı sınırlı olduğu için öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken yaralıların belirlenmesi gerekir. Bu belirlenme işlemi triaj olarak tanımlanır.

Triaj, geniş kapsamlı olarak ilk kez I. Dünya Savaşında uygulanmıştır. Bu uygulamanın en büyük artılarından biri can kayıplarını önlemesidir.

Triaj Renkleri, Çeşitleri ve Vaka Örnekleri Nelerdir?

Dünya genelindeki triaj uygulamalarında dört farklı renk kullanılır.

1- Kırmızı:

Hastanelerde ve sağlık çadırlarında öncelik kırmızı rengine verilir. Acilen müdahale edilmesi gereken hastalar kırmızı renkle işaretlenir.

Örneğin: Komaya girmiş bir yaralı, epilepsi nöbeti geçiren bir hasta.

2- Sarı:

Hayati tehlikesi bulunmayan, bununla birlikte acilen bakım gerektiren hastalar için sarı kullanılır. Kırmızı ile işaretlenmiş hastalardan sonra sarıya geçilir.

Örneğin: Akut kabızlık

3- Yeşil:

Kesik, sıyrık ve çatlak gibi minör yaralanmaları olan kişiler için yeşil kullanılır.

Örneğin: Burun kanaması

4- Siyah:

Siyah, hastaneye getirilirken ölen ya da ölmek üzere olan kişiler için kullanılan renktir.

Bu uygulamanın hekim triyajı, ekip triyajı ve telefon triyajı olmak üzere birçok çeşidi bulunmaktadır.