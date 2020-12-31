Türkan İsminin Anlamı Nedir? Türkan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Türkçede en çok kullanılan ve aynı zamanda kökeni Türkçe olarak öne çıkan Türkan ismi, kız çocukları için kullanılacak en güzel adlardan biridir. Sadece isim olarak değil aynı zamanda ismin taşıdığı anlam kapsamında da oldukça fazla tercih ediliyor. Yeşilçam'ın önemli kişiliklerinden birinin de ismi olması ile en popüler adlardan biri olarak dile getirmek mümkün.



Türkan Ne Demek?



Günümüzün en çok merak edilen ve internet üzerinden de araştırılan isimlerinden biri olarak Türkan öne çıkıyor.



- Saltanat ve idarede yönetime etki etmiş olan prenses (İsim anlamı)

- Kraliçe (Sözcük anlamı)

- Güzel kız (Sözcük anlamı)



Görüldüğü üzere bir kız çocuğu için anlamı olarak verilebilecek en güzel isimlerden biri Türkan adıdır. İster isim anlamı ile beraber ister sözlük anlamı üzerinden ele alarak değerlendirmek mümkün. Nitekim her iki şekilde de güzel anlamlar ifade ediyor.



Türkan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen konulardan biri olarak Türkan adının Kur'an'da yer alıp almadığıdır. Türkan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Özellikle söz konusu Türkan isminin anlamı ile beraber okunuşu ve telaffuzu kapsamında, kız çocukları için değerlendirilecek özel isimlerden biridir. Başka isimler üzerinden de kullanarak güzel bir bütünlük sağlamak mümkün.