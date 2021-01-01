Tusem İsminin Anlamı Nedir? Tusem Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Tusem kökeni Arapçadan gelen ve uzun yıllardır Türkçede yer alan yerleşik isimlerden biridir. Yakın zamana kadar çok fazla bilinmeyen ancak son dönemlerde internetten oldukça fazla araştırılan isimler arasına girmiş durumda.



Tusem Ne Demek?



Güzel bir anlamı olması ile beraber aynı zamanda farklı bir okunuşa sahip olan Tusem isminin anlamı üzerinden bilgi alarak minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz. Kesin bir bilgi olmasa bile Tusem isminin anlamı olarak, ‘Cennetten esen ılık rüzgar,’ şeklinde ele alınmaktadır.



Arapçada bu anlam bazında hem sözcük hem de isim olarak değerlendirilir. O yüzden tek başına veya başka isimler üzerinden de bir araya getirerek böylesi güzel bir ismi kız çocuğu için değerlendirebilirsiniz.



Tusem İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kökeni Arapça olması ile beraber Tusem isminin Kur'an'da geçip geçmediği de yine merak edilen konular arasında geliyor. Tusem ismi Kur'an'da yer almaz. Özellikle güzel anlamı ve oldukça hoş ve naif bir tonlaması üzerinden, kız çocukları için değerlendirilecek en güzel isimler içerisinde yer alıyor. Listeye ekleyebileceğiniz etkileyici isimlerden biridir.