Ü Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi Ü Olan Hayvanlar

Ü harfi ile başlayan hayvanlar çok sık merak edilen konulardandır. Genellikle insanların akıllarına Ü harfi ile başlayan hayvanlar gelmemektedir. Bunun sebebi çok bilinen türler olmamasıdır.

Ü Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?

Dünyada birçok hayvan türü bulunur. Doğanın dengesi için bütün hayvanların önemi büyüktür. Hayvanlar yaşadıkları bölge, özellikleri, türleri ve boyutları bakımından birbirlerinden çok farklıdır. Bu hayvanların bazıları Ü harfi ile başlamaktadır. İsmi çok duyulan hayvanlar olmasa da doğada Ü harfi ile başlayan pek çok hayvan çeşidi bulunur. Bu hayvanlar ve özelliklerini şu şekilde açıklayabiliriz:

- Üç Benekli Gurami Balığı: İnci guramiyi ansıtan bir gövdesi bulunmaktadır. İki farklı renk çeşitleri bulunur. Bunlar gümüş mavi ve gümüş yeşil renklerdir. Bu balık türünün gövdelerindeki renkler zaman zaman koyulup açılarak ebruli bir görünüme bürünür. Vücudunda iki tane beneği bulunur. Bunların biri kuyruklarında diğeri ise karın bölgesindedir. Yüzgeçlerinde ise beyaz, sarı ve portakal renklerinde benekleri bulunur.

Ana vatanı Siam, Bengal ve Birmanya'dır. Sakin bir balık türüdür. Normal ısısı 26 derece, üreme ısısı ise 30 derecedir. Eğer iyi beslenirse 1000 adet yumurta verebilir.

- Üveyik: Üveyik bir kuş türüdür. Güvercingiller familyasındandır. Kumru kuşları veya güvercinlerden boyutları biraz daha küçüktür. Narin, ürkek ve naif bir görünümü olan üveyik kuşlarının boyunlarında kınalı halesi bulunur. Rengarenk tüyleri ve kanatları bulunur. Üveyik kuşları genellikle mavi, yeşil ve gri bir görünümüne sahiptir. Tüylerinin altı ise beyaz renktedir.

- Üvez Sineği: Üvez sineği diptera familyasından bir sinek türüdür. Çift kanatları bulunmaktadır. Gövdeleri ve kanatları minik pullar ile kaplıdır. Erişkinlerin boyu 3 ile 9 mm aralığındadır. Dişilerin en belirgin özelliği yumurtaları için kanla beslenmeleridir. Nadir bilinen ve görülen bir özelliği bulunur. Bu özellik ise dişi ve erkek sivrisineklerin çiçek nektarlarından beslenmeleridir.

- Üzgün Balığı: Tropik ve ılık sularda yaşarlar. Ülkemizde Karadeniz, Marmara ve Ege Denizinde bulunurlar. 10 ile 30 santimetre aralığında boyları bulunur. Dişilerin boyu erkeklere göre daha ufaktır. Bedensel özellikleri hızlı büyümeye elverişli değildir. 200 metre derinliklerde suların kumlu ve çamurlu yerlerinde yaşarlar. İri göğüs yüzgeçleri bulunur. Bu yüzgeçler aniden öne doğru fırlayabilir.