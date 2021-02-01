Ukte Ne Demek? (Tdk) Kısaca Ukte Kalmak, Ukte Etmek Ve Ukte Doldurmak Nedir?

Kulağa çok sık gelse bile gündelik yaşamda pek fazla öne çıkmadığı için, Ukte kelimesinin anlamı çok bilinmez. Ancak özellikle 90’lar şarkıları ile beraber aynı zamanda pek çok yazılı eserde de öne çıkan bir kelimedir. Bu sebepten dolayı Ukte ne demek merak edilen konular içerisinde yer alıyor.



Ukte Ne Demek?



Değişik anlamları ile beraber Ukte kelimesi Türkçede yerleşik olarak bulunan sözcükler içerisinde yer alır.



- Düğüm, yumru

- İçe dert olan bir şey



Özellikle ikinci anlamı ile beraber daha fazla kullanılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Herhangi bir durum veya olay karşısında, kişi bunu kafasına takarak dert ettiğinde söylenen bir söz olarak ele alınıyor.



(TDK) Kısaca Ukde Kalmak, Ukte Etmek ve Ukte Doldurmak Nedir?



TDK üzerinden bakıldığı zaman aynı zamanda ukde kalmak, ukde etmek ya da ukde doldurmak gibi kelime grupları ön plana çıkıyor.



Ukde kalmak = Yapılamayan bir İşten dolayı bunun akılda kalması.



Ukde etmek = Bir işin yapılmadığı için Pişmanlık duyarken, onun yapılmasını arzu etmek.



Ukde doldurmak = Eskisi kadar kolay olmayan aktivite



Bu şekilde anlamları ile beraber ukde kelimesi amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir.